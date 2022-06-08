Туреччина готується до нової спецоперації в Сирії, вона розпочнеться цього тижня, — ЗМІ
За інформацією журналістів, підрозділи Турецьких збройних сил сконцентровані на кордоні неподалік сирійських міст Тель-Ріфат та Манбідж. Військові чекають наказів з Анкари.
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Туреччина готується до нової так званої спецоперації на півночі Сирії, вона має розпочатися цього тижня. Про це повідомляє турецька газета Hürriyet.
Як пише видання, зараз підрозділи Турецьких збройних сил сконцентровані на кордоні неподалік сирійських міст Тель-Ріфат (перебуває в 18 км від Туреччини) і Манбідж (30 км).
"Очікується, що операція розпочнеться цього тижня, активність у регіоні зросла", — розповідають кореспондент із місця подій.
Водночас газета зазначає, що хоча "спецоперація" лише готується, ВПС Туреччини вже завдають ударів по ймовірних об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), яку в Туреччині вважають терористичною. Уточнюється, що метою турецької армії є "очищення за короткий термін двох районів від бойовиків" та розширення так званої зони безпеки. Також в Анкарі мають на меті повернути додому близько 500 тис. сирійських біженців, які були змушені покинути Тель-Ріфат та Манбіджа через військові дії.
Як пише газета, члени РПК готуються до початку турецької "спецоперації": риють окопи в містах, встановлюють міни та саморобні вибухові пристрої на лінії фронту, дорожніх коліях та стратегічно важливих будівлях.
За інформацією турецької газети Cumhuriyet, 7 червня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч із головою Партії націоналістичного руху Девлетом Бахчелі, під час якої обговорювали "спецоперацію" в Сирії.
"Ердоган під час зустрічі передав Бахчелі деталі операції. Зі свого боку, Бахчелі сказав Ердогану, що [партія] підтримує проведення антитерористичної операції", — пише газета.
До цього Туреччина вже двічі вводила свої війська на територію Сирії: у 2018 р. до Афріну та у 2019 р. до Рас-ель-Айну. Внаслідок цього Анкара створила так звані "зони безпеки".
24 травня Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне військову операцію в Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км. За словами президента, пріоритетними цілями мають стати райони, з яких здійснюються напади проти Туреччини. Журналіст Рагіп Сойлу уточнив, що розширення зони безпеки планують у Північній Сирії, де базуються загони Сил самооборони сирійських курдів.
Згодом у ЗМІ з'явилися фотографії того, як турецька армія обстрілює з артилерії позиції курдів у Сирії.