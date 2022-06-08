Туреччина готується до нової спецоперації в Сирії, вона розпочнеться цього тижня, — ЗМІ

За інформацією журналістів, підрозділи Турецьких збройних сил сконцентровані на кордоні неподалік сирійських міст Тель-Ріфат та Манбідж. Військові чекають наказів з Анкари.

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Туреччина готується до нової так званої спецоперації на півночі Сирії, вона має розпочатися цього тижня. Про це повідомляє турецька газета Hürriyet.

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Як пише видання, зараз підрозділи Турецьких збройних сил сконцентровані на кордоні неподалік сирійських міст Тель-Ріфат (перебуває в 18 км від Туреччини) і Манбідж (30 км).

"Очікується, що операція розпочнеться цього тижня, активність у регіоні зросла", — розповідають кореспондент із місця подій.

Водночас газета зазначає, що хоча "спецоперація" лише готується, ВПС Туреччини вже завдають ударів по ймовірних об'єктах Робітничої партії Курдистану (РПК), яку в Туреччині вважають терористичною. Уточнюється, що метою турецької армії є "очищення за короткий термін двох районів від бойовиків" та розширення так званої зони безпеки. Також в Анкарі мають на меті повернути додому близько 500 тис. сирійських біженців, які були змушені покинути Тель-Ріфат та Манбіджа через військові дії.

[ + – ] Турецькі солдати та сили Сирійської національної армії зайняли позиції на передовій біля Тель-Ріфату та Манбіджа Фото: Hurriyet

Як пише газета, члени РПК готуються до початку турецької "спецоперації": риють окопи в містах, встановлюють міни та саморобні вибухові пристрої на лінії фронту, дорожніх коліях та стратегічно важливих будівлях.

За інформацією турецької газети Cumhuriyet, 7 червня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч із головою Партії націоналістичного руху Девлетом Бахчелі, під час якої обговорювали "спецоперацію" в Сирії.

"Ердоган під час зустрічі передав Бахчелі деталі операції. Зі свого боку, Бахчелі сказав Ердогану, що [партія] підтримує проведення антитерористичної операції", — пише газета.

До цього Туреччина вже двічі вводила свої війська на територію Сирії: у 2018 р. до Афріну та у 2019 р. до Рас-ель-Айну. Внаслідок цього Анкара створила так звані "зони безпеки".

24 травня Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина розпочне військову операцію в Сирії, щоб розширити зону безпеки на 30 км. За словами президента, пріоритетними цілями мають стати райони, з яких здійснюються напади проти Туреччини. Журналіст Рагіп Сойлу уточнив, що розширення зони безпеки планують у Північній Сирії, де базуються загони Сил самооборони сирійських курдів.

Згодом у ЗМІ з'явилися фотографії того, як турецька армія обстрілює з артилерії позиції курдів у Сирії.