ЄС може запровадити санкції проти Туреччини через співпрацю з Росією, – Financial Times

Європейські політики стурбовані зближенням Анкари із Москвою. Якщо республіка допоможе країні-агресору обходити західні санкції, може сама зіштовхнутися з обмеженнями.

Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Туреччини, якщо Анкара допоможе Російській Федерації оминати західні обмеження. Про це пише видання Financial Times з посиланням на шістьох чиновників із ЄС.

Як повідомляють журналісти, європейські політики серйозно стурбовані зближенням Туреччини та Росії. Йдеться, зокрема, про нарощування товарообігу та співробітництво в галузі енергетики, фінансів і торгівлі двох держав.

Офіційні переговори щодо запровадження санкції проти Туреччини в Євросоюзі поки що не проводилися. Проте, європейські чиновники пильно стежать за розвитком відносин між Москвою та Анкарою, готуючись відреагувати у разі потреби. Наприклад, розглядається можливість тиску на західні компанії та банки, щоб вони пішли з турецького ринку або, як мінімум, суттєво скоротили свою присутність у країні.

"Я б не виключав будь-яких негативних дій, якщо Туреччина надто зблизиться з Росією", — зазначив один із європейських дипломатів.

Видання уточнює, що такі заходи здатні підірвати економіку в Туреччині, яка так страждає від інфляції.

Водночас єдиної думки в європейських країнах щодо санкцій проти Анкари немає. Швидше за все, багато країн не захочуть остаточно втратити для себе прибутковий турецький ринок, тому можуть висловитися проти такого рішення.

В Анкарі чудово знають, чим загрожує країні зближення із країною-агресором, продовжує видання. До того ж, у червні заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємі проводив робочу зустріч із представниками турецького бізнесу та банків та попереджав їх про готовність Вашингтона запровадити вторинні санкції за співпрацю з РФ. Незважаючи на це, президент Туреччини Реджеп Ердоган уже анонсував розвиток на території країни російської платіжної системи "Мир", що є якраз такою можливістю для обходу західних санкцій.

Крім цього, Росія та Туреччина домовилися про оплату постачання російського газу за рублі.

Нагадаємо, президент Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині. Глава держави вважає, що "українську кризу" можна вирішити завдяки переговорам.

Раніше Фокус писав про те, що під час зустрічі в Сочі Ердоган і Путін обговорювали низку тем: від двосторонньої співпраці до воєн в Україні, Нагірному Карабаху та Сирії.