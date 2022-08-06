Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині: про що домовилися лідери

Туреччина допоможе Росії обходити міжнародні санкції та збільшить товарообіг. Для цього президенти підписали "дорожню карту".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Володимиру Путіну провести зустріч із Володимиром Зеленським на турецькій території для завершення війни в Україні. Про це пише агентство "РИА Новости" за підсумками зустрічі політичних лідерів у Сочі, що відбулася 5 серпня.

Тайїп Ердоган вважає, що "українську кризу" можна вирішити переговорами. Він вкотре надав Володимиру Путіну можливість зустрітися з президентом України у Туреччині та виступив за досягнення глобального миру.

"Я благаю Бога, щоб наші зустрічі в Сочі були корисними для нашого регіону, особливо для Туреччини та Росії", — прокоментував глава Туреччини журналістам після повернення з Росії.

У спільній заяві після зустрічі повідомили, що Туреччина та Росія підписали "дорожню карту" щодо співробітництва у сфері економіки. Країни планують збільшити товарообіг одна з одною до $100 млрд, тоді як зараз він становить близько $33 млрд. Особливо активно Анкара та Москва хочуть співпрацювати для розвитку енергетики, туризму, аграрної промисловості та торгівлі.

Крім того, глави держав обговорили впровадження у Туреччині платіжних карток "Мир", що випускаються в Росії. Як повідомив турецький президент, у цій справі вони досягли значного прогресу. На думку Ердогана, карти допоможуть туристам із РФ оплачувати покупки та послуги під час подорожей до Туреччини.

"Ми домовилися про рубль з паном Путіним. Оскільки ми робитимемо ці обміни в рублях, це, звичайно, принесе гроші в Росію та Туреччину як окреме джерело між Туреччиною та Росією у фінансовій точці. Також є карта Росії "Мир". Нині наші п'ять банків продовжують роботу над цим", — висловився він.

Таким чином Туреччина може допомогти Росії обходити міжнародні санкції, зокрема заборони з боку Visa та Mastercard, а також зміцнювати економіку. Радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram проаналізував підсумки переговорів у Сочі і припустив, що Тайїп Ердоган веде подвійну гру і тримає Путіна на позиції молодшого партнера. Отримавши від Заходу бойові літаки і опозиційних діячів, що втекли, Туреччина зможе нав'язати невигідні для Росії умови співпраці.

"Він відмовився робити Туреччину хабом для обходу санкцій і посередником щодо газу. Обіцяв подумати, а поки що вибив собі знижку на газ в обмін на обіцянку платити за нього частково в рублях. Так само Путіну доводиться йти на поступки туркам на Близькому Сході", — зазначається у публікації.

Раніше писали, що Тайїп Ердоган погодився частково купувати російський газ за рублі. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, глави Росії та Туреччини у форматі тет-а-тет обговорили війни в Україні, Сирії та Нагірному Карабаху.

Також розповідали, що під час зустрічі Реджепа Ердогана та Володимира Путіна в Росії стався конфуз. Російський лідер розпочав публічну частину переговорів, незважаючи на те, що представнику Туреччини ще не підключили навушник для зв'язку з перекладачем.