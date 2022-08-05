Забули про Ердогана: зустріч Путіна з президентом Туреччини розпочалася з конфузу (відео)

Президент РФ почав переговори не дочекавшись, коли турецькому лідеру підключать навушник-перекладач.

Сьогоднішня зустріч президентів Туреччини та Росії у Сочі розпочалася з невеликою затримкою. Причиною стало те, що Реджепу Тайїпу Ердогану забули підключити навушник-перекладач, тоді як Володимир Путін уже розпочав публічну частину переговорів. Трансляція зустрічі велася у YouTube у п'ятницю, 5 серпня.

На кадрах можна побачити, як Путін, звертаючись до Ердогана в присутності журналістів, каже "Шановний пане президент". Після того, як російський лідер побачив, що його турецькому колезі не підключили навушник для перекладу з російської на турецьку мову, виникла невелика пауза. Путін спробував вказати Ердогану жестами, що його колезі варто увімкнути пристрій, проте той його не зрозумів.

Зрештою помічникам Кремля довелося втрутитися в ситуацію і допомогти Ердогану підключити гаджет, після чого Путін почав свою вітальну промову спочатку.

Нагадаємо, за даними журналістів, темами переговорів лідерів двох країн стане можлива військова операція на півночі Сирії, робота зернового коридору та війна РФ проти України. Перед цим стало відомо, що Путін запропонував Ердогану побудувати завод із виробництва безпілотників Bayraktar TB2.

Також ми писали, що остання зустріч Путіна й Ердогана відбулася в Ірані. Тоді президенти обговорювали вивезення українського зерна із заблокованих російськими військами портів.