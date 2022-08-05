Забыли об Эрдогане: встреча Путина с президентом Турции началась с конфуза (видео)

Президент РФ начал переговоры не дождавшись, когда турецкому лидеру подключат наушник-переводчик.

Сегодняшняя встреча президентов Турции и России в Сочи началась с небольшой задержкой. Причиной стало то, что Реджепу Тайипу Эрдогану забыли подключить наушник-переводчик, в то время как Владимир Путин уже начал публичную часть переговоров. Трансляция встречи велась в YouTube в пятницу, 5 августа.

На кадрах можно увидеть, как Путин, обращаясь к Эрдогану в присутствии журналистов, говорит "Уважаемый господин президент". После того, как российский лидер увидел, что его турецкому коллеге не подключили наушник для перевода с русского на турецкий язык, возникла небольшая пауза. Путин попытался указать Эрдогану жестами, что его коллеге стоит включить устройство, однако тот его не понял.

В результате помощникам Кремля пришлось вмешаться в ситуацию и помочь Эрдогану подключить гаджет, после чего Путин начал свою приветственную речь заново.

Напомним, по данным журналистов, темами переговоров лидеров двух стран станет возможная военная операция на севере Сирии, работа зернового коридора и война РФ против Украины. Перед этим стало известно, что Путин предложил Эрдогану построить завод по производству беспилотников Bayraktar TB2.

Также мы писали, что последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась в Иране. Тогда президенты обсуждали вывоз украинского зерна из заблокированных российскими войсками портов.