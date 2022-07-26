Путин предложил Эрдогану построить завод по выпуску "Байрактаров" в России

По словам турецкого президента, на встрече в Тегеране глава Кремля предложил сделку с компанией Baykar. В свою очередь, ее гендиректор Халук Байрактар обещает никогда не поставлять дроны в РФ.

Во вторник, 26 июля, появилась информация о том, что после того, как турецкий производитель беспилотников компания "Байрактар" открыла завод в ОАЭ, российский президент Владимир Путин вознамерился построить такой же промышленный объект в России. Об этом сообщает портал Middle East Eye.

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Сообщается, что накануне во время партийного совещания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал коллегам о том, что Путин на недавней встрече в Тегеране обратился к нему с предложением заключить контракт с компанией Baykar по производству ударных дронов, которые оказались достаточно эффективными против российских войск в Украине.

"Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar, — объяснил Эрдоган. — Он предложил построить завод в РФ, как это Baykar уже сделали в ОАЭ".

Руководство Baykar отрицает, что компания открыла завод по производству беспилотной техники на территории ОАЭ. Возможность поставок беспилотников на вооружение России компания-разработчик комментировать отказалась.

Однако, по информации некоторых осведомленных источников, Baykar действительно планирует запустить производственную линию в ОАЭ.

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар на минувшей неделе заявил, что не намерен продавать свои дроны в Россию.

"У Турции и Украины стратегические отношения, особенно в том, что касается авиации и космоса, — заявил он в интервью журналистам. — Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками. Мы не передавали и не поставляли ничего в Россию. И никогда бы не сделали ничего подобного".

[ + – ] Халук Байрактар (второй справа) на встрече с руководством Украины.

Ударные дроны Bayraktar TB2 использовались в нескольких вооруженных конфликтах, например в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Однако до войны в Украине их не применяли против армии, обладающей сложными системами радиоэлектронной борьбы и современными системами ПВО.

Напомним, что на 5 августа запланирован визит Эрдогана в Сочи, где будут обсуждаться события в Украине и соглашение по зерновому коридору.

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