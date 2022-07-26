Эрдоган приедет к Путину в Сочи: обсудят войну в Украине и зерновой коридор

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что визит турецкого президента запланирован на 5 августа. По данным турецкой прессы, это будет однодневная поездка для обсуждения соглашения по экспорту зерна из Украины.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил планирующийся визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, который должен состояться 5 августа. Об этом сообщает Интерфакс.

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По информации турецкой прессы, этот визит будет однодневным.

"Встреча будет, действительно, пятого числа в Сочи", — сказал пресс-секретарь Кремля. С его слов, будут обсуждаться вопросы регионального характера и "двусторонних отношений".

Сообщается, что во время предстоящего визита будет поднята тема войны России в Украине и ряд других процессов в регионе.

Предполагается, что руководители двух стран оценят то, как реализуется соглашение по "зерновому коридору". Недавняя встреча Эрдогана и Путина проходила 19 июля в Иране.

Напомним, что в Стамбуле организован Совместный координационный центр по экспорту зерна. Представители украинского руководства и властей Турции обсудили первые зерновые рейсы, в свою очередь, группа российских экспертов пока только направляется в Стамбул.

Вместе с тем, в ближайшие дни Украина может приостановить экспорт зерна. По мнению руководителя Мининфраструктуры Александра Кубракова, морской экспорт зерновых будет остановлен, в случае если РФ продолжит обстрелы или же если с ее стороны будет исходить какая-либо другая угроза в акватории Черного моря.

Ранее Фокус сообщал, что после удара российских ракет по Одессе цены на зерно резко пошли вверх. По оценкам трейдеров, рост цен объясняется возникшими сомнениями относительно безопасности зернового коридора.