Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции: о чем договорились лидеры

Турция поможет России обходить международные санкции и увеличит товарооборот. Для этого президенты подписали "дорожную карту."

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским на турецкой территории для завершения войны в Украине. Об этом пишет агентство "РИА Новости" по итогам встречи политических лидеров в Сочи, состоявшейся 5 августа.

Тайип Эрдоган считает, что "украинский кризис" можно разрешить в результате переговоров. Он в очередной раз предоставил Владимиру Путину возможность встретиться с президентом Украины в Турции и выступил за достижение глобального мира.

"Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", — прокомментировал глава Турции журналистам после возращения из России.

В совместном заявлению после встречи сообщили, что Турция и Россия подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в сфере экономики. Страны планируют увеличить товарооборот друг с другом до $100 млрд, тогда как сейчас он составляет около $33 млрд. Особенно активно Анкара и Москва хотят сотрудничать для развития энергетики, туризма, аграрной промышленности и торговли.

Кроме того, главы государств обсудили внедрение в Турции платежных карт "Мир", выпускаемых в России. Как сообщил турецкий президент, в этом деле они достигли значительного прогресса. По мнению Эрдогана, карты помогут туристам из РФ оплачивать покупки и услуги во время путешествий в Турцию.

"Мы договорились о рубле с господином Путиным. Поскольку мы будем делать эти обмены в рублях, это, конечно, принесет деньги в Россию и Турцию как отдельный источник между Турцией и Россией в финансовой точке. Также есть карта России "Мир". В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим", — высказался он.

Таким образом Турция может помочь России обходить международные санкции, в частности, запреты со стороны Visa и Mastercard, а также укреплять экономику. Советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram проанализировал итоги переговоров в Сочи и предположил, что Тайип Эрдоган ведет двойную игру и держит Путина на позиции младшего партнера. Получив от Запада боевые самолеты и сбежавших оппозионных деятелей, Турция сможет навязать невыгодные для России условия сотрудничества.

"Он отказался делать Турцию хабом для обхода санкций и посредником по газу. Обещал подумать, а пока выбил себе скидку на газ в обмен на обещание платить за него частично в рублях. Точно так же Путину приходится идти на уступки туркам на Ближнем Востоке", — отмечается в публикации.

Ранее писали, что Тайип Эрдоган согласился частично покупать российский газ за рубли. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, главы России и Турции в формате тет-а-тет обсудили войны в Украине, Сирии и Нагорном Карабахе.

Также рассказывали, что во время встречи Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в России произошел конфуза. Российский лидер приступил к публичной части переговоров, несмотря на то, что представителю Турции еще не подключили наушник для связи с переводчиком.