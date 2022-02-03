Безпілотники, представництва та саміт із РФ. Що розповіли Зеленський і Ердоган після зустрічі

Турецький президент зокрема сказав, що "заяви про сценарії окупації виснажують Україну й український народ" і Стамбул готовий виступити майданчиком для переговорів між Києвом і Москвою.

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган за підсумками переговорів у Києві в четвер, 3 лютого, провели спільний брифінг, під час якого розповіли про результати зустрічі. Захід транслював Офіс президента у Facebook.

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Зеленський, коментуючи зустріч із турецьким колегою, подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, Кримської платформи та кримських татар. Також український президент висловив подяку за пропозицію турецької сторони стати посередником у переговорах із РФ. При цьому Зеленський зазначив, що "не має значення, де саме буде поставлено крапку у війні".

Глава української держави за підсумками зустрічі повідомив, що Туреччина розширить виробництво безпілотників в Україні. Президент додав, що за 2021 рік, незважаючи на пандемію коронавірусу, Туреччину відвідали близько 2 мільйонів українських туристів.

У ході переговорів сторони погодили відкриття Генерального консульства Туреччини в Харкові та Львові та підвищення статусу консульства України в Анталії до Генерального.

Зеленський подякував Ердогану за зустріч та відкриту розмову, додавши, що візит президента Туреччини "яскраво демонструє, хто є другом України і хто готовий їй допомагати".

У свою чергу Ердоган зазначив, що цього року Туреччина й Україна відзначають 30-річчя встановлення дипломатичних відносин, тому його сьогоднішній візит до Києва має історичне значення.

"Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України включно з півостровом Крим", — сказав Ердоган.

Щодо загрози вторгнення Росії в Україну Ердоган заявив таке: "Мій візит припав на чутливий період... На жаль, деякі безвідповідально опубліковані заяви про сценарії окупації виснажують Україну й український народ. Я схвально сприймаю меседжі українських чиновників, насамперед пана президента, у яких є здоровий глузд і які ставлять діалог на перше місце".

Крім цього, глава держави запевнив, що Туреччина готова зробити "все необхідне, щоб закінчилася криза двох сусідніх дружніх нам країн".

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів країн (РФ і України — ред.) або переговори на технічному рівні (…) Ми щиро віримо, що криза буде врегульована дипломатичними методами на підставі Мінських угод, територіальної цілісності та міжнародного права", — сказав Ердоган.

Також турецький лідер заявив, що угода про зону вільної торгівлі, підписану сьогодні, дозволить країнам швидко досягти мети 10 млрд доларів торгового балансу.

"Дякую моєму другу (Зеленському) за люб'язну гостинність", — додав Ердоган.

Перед брифінгом відбулася церемонія підписання українськими й турецькими високопосадовцями двосторонніх документів. Серед них:

угоду про зону вільної торгівлі;

угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики;

меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України й адміністрацією доходів міністерства казначейства та фінансів Турецької Республіки;

меморандум про взаєморозуміння між ДП "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації якості" й Турецьким інститутом стандартів;

протокол між Кабінетом Міністрів України й урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди про співпрацю правоохоронних органів від 4 грудня 2009 року;

рамкову угоду між урядом України й урядом Туреччини про співпрацю у сфері високих технологій у авіаційній і космічній галузях;

меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної митної ради між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини;

план дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм, авторизованих економічних операторів.

Про те, що це — угода про зону вільної торгівлі між Туреччиною й Україною, читайте в нашому матеріалі.

Також Фокус писав про те, як Ердоган вітав гаслом "Слава Україні" почесний караул, який зустрічав його біля Маріїнського палацу.