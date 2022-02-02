Україна й Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ після 12 років переговорів: названо дату

В Анкарі заявляли, що обсяг торгівлі між Україною й Туреччиною у 2021 році зріс майже на 60%. Угоду про зону вільної торгівлі представники країн підпишуть під час візиту до Києва турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.

Україна й Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) протягом найближчих двох днів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час виступу у Верховній Раді.

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Глава держави назвав підписання угоди про ЗВТ "потужним економічним сигналом" і гарантією фінансової стійкості.

"Наші групи працюють. Я впевнений, що ми домовимося", – наголосив президент.

[ + – ] Зеленський говорить про підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною з 8:15

2 лютого глава уряду Денис Шмигаль написав у Telegram про посилення переговорів із турецькими партнерами щодо приведення угоди про ЗВТ у відповідність до інтересів українського бізнесу, створення можливостей для експорту та потенціалу модернізації підприємств України.

За його словами, Кабмін затвердив ще чотири угоди з Туреччиною:

про співпрацю у сфері високих технологій;

про співпрацю в авіаційній і космічній галузі;

про співпрацю у сфері молодіжної політики;

щодо посилення співпраці правоохоронних органів.

Коли підпишуть угоду про ЗВТ з Туреччиною?

Міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус на пресконференції в Анкарі 2 лютого назвав дату підписання угоди про ЗВТ між Україною й Туреччиною, повідомило турецьке агентство Anadolu. За словами чиновника, це відбудеться 3 лютого під час візиту до Києва президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

[ + – ] Зеленський і Ердоган у листопаді минулого року говорили про завершення підготовки угоди про ЗВТ Фото: president.gov.ua

За інформацією міністра, обсяг двосторонньої торгівлі зріс на 59% до 7,4 млрд доларів у 2021 році.

"Особливо радує диверсифікація товарів, які є предметом нашої двосторонньої торгівлі. Угода стане важливим кроком для досягнення обсягу торгівлі в розмірі 10 млрд доларів", — додав Мус.

Як пише Reuters, розмір українського експорту до Туреччини минулого року становив 4,1 млрд доларів, 70% частки експорту припало на зерно та метал.

Проблемна угода

Умови угоди про ЗВТ між Україною й Туреччиною узгодили у 2010 році. Довгий час сторони не могли домовитись про тарифи для кожної товарної групи.

За даними газети "Дзеркало тижня", активно обговорювалися сільськогосподарські та промислові групи товарів, насамперед металопродукція. Проблема полягала в балансі між упливом на внутрішній ринок і вигодами майбутньої торгівлі, писало видання.

Україна озвучувала питання щодо текстильної промисловості, а Туреччина вважала імпорт помідорів і пшениці загрозою внутрішньому ринку. У листопаді минулого року Зеленський із Ердоганом обговорили завершення підготовки угоди про ЗВТ.

Ердоган у серпні 2019 року понад 2,5 години вів переговори із Зеленським. Турецький лідер тоді наполягав на фіналізації переговорів щодо укладання угоди про ЗВТ.