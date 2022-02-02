Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ после 12 лет переговоров: названа дата
В Анкаре заявляли, что объем торговли между Украиной и Турцией в 2021 году вырос почти на 60%. Соглашение о зоне свободной торговли представители стран подпишут во время визита в Киев турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля во время выступления в Верховной Раде.
Глава государства назвал подписание соглашения о ЗСТ "мощным экономическим сигналом" и гарантией финансовой устойчивости.
"Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", – подчеркнул президент.
2 февраля глава правительства Денис Шмыгаль написал в Telegram об усилении переговоров с турецкими партнерами по приведению соглашения о ЗСТ в соответствие с интересами украинского бизнеса, созданию возможностей для экспорта и потенциала модернизации предприятий Украины.
По его словам, Кабмин утвердил еще четыре соглашения с Турцией:
- о сотрудничестве в сфере высоких технологий;
- о сотрудничестве в авиационной и космической отрасли;
- о сотрудничестве в сфере молодежной политики;
- об усилении сотрудничества правоохранительных органов.
Когда подпишут соглашение о ЗСТ с Турцией?
Министр торговли Турции Мехмет Мус на пресс-конференции в Анкаре 2 февраля назвал дату подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией, сообщило турецкой агентство Anadolu. По словам чиновника, произойдет это 3 февраля во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По информации министра, объем двусторонней торговли вырос на 59% до 7,4 млрд долларов в 2021 году.
"Особенно радует диверсификация товаров, являющихся предметом нашей двусторонней торговли. Сделка станет важным шагом для достижения объема торговли в размере 10 млрд долларов", — добавил Мус.
Как пишет Reuters, размер украинского экспорта в Турцию в прошлом году составил 4,1 млрд долларов, 70% доли экспорта пришлось на зерно и металл.
Проблемная сделка
Условия соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией согласовали в 2010 году. Долгое время стороны не могли договориться о тарифах для каждой товарной группы.
По сведениям газеты "Зеркало недели", активно обсуждались сельскохозяйственные и промышленные группы товаров, прежде всего, металлопродукция. Проблема заключалась в балансе между влиянием на внутренний рынок и выгодами будущей торговли, писало издание.
Украина озвучивала вопросы по текстильной промышленности, а Турция считала импорт помидоров и пшеницы угрозой внутреннему рынку. В ноябре прошлого года Зеленский с Эрдоганом обсудили завершение подготовки соглашения о ЗСТ.
Эрдоган в августе 2019 года более 2,5 часов вел переговоры с Зеленским. Турецкий лидер тогда настаивал на финализации переговоров по составлению соглашения о ЗСТ.