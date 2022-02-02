Украина и Турция подпишут соглашение о ЗСТ после 12 лет переговоров: названа дата

В Анкаре заявляли, что объем торговли между Украиной и Турцией в 2021 году вырос почти на 60%. Соглашение о зоне свободной торговли представители стран подпишут во время визита в Киев турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля во время выступления в Верховной Раде.

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Глава государства назвал подписание соглашения о ЗСТ "мощным экономическим сигналом" и гарантией финансовой устойчивости.

"Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", – подчеркнул президент.

[ + – ] Зеленский говорит о подписании соглашения о ЗСТ с Турцией с 8:15

2 февраля глава правительства Денис Шмыгаль написал в Telegram об усилении переговоров с турецкими партнерами по приведению соглашения о ЗСТ в соответствие с интересами украинского бизнеса, созданию возможностей для экспорта и потенциала модернизации предприятий Украины.

По его словам, Кабмин утвердил еще четыре соглашения с Турцией:

о сотрудничестве в сфере высоких технологий;

о сотрудничестве в авиационной и космической отрасли;

о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Когда подпишут соглашение о ЗСТ с Турцией?

Министр торговли Турции Мехмет Мус на пресс-конференции в Анкаре 2 февраля назвал дату подписания соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией, сообщило турецкой агентство Anadolu. По словам чиновника, произойдет это 3 февраля во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

[ + – ] Зеленский и Эрдоган в ноябре прошлого года говорили о завершении подготовки соглашения о ЗСТ Фото: president.gov.ua

По информации министра, объем двусторонней торговли вырос на 59% до 7,4 млрд долларов в 2021 году.

"Особенно радует диверсификация товаров, являющихся предметом нашей двусторонней торговли. Сделка станет важным шагом для достижения объема торговли в размере 10 млрд долларов", — добавил Мус.

Как пишет Reuters, размер украинского экспорта в Турцию в прошлом году составил 4,1 млрд долларов, 70% доли экспорта пришлось на зерно и металл.

Проблемная сделка

Условия соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией согласовали в 2010 году. Долгое время стороны не могли договориться о тарифах для каждой товарной группы.

По сведениям газеты "Зеркало недели", активно обсуждались сельскохозяйственные и промышленные группы товаров, прежде всего, металлопродукция. Проблема заключалась в балансе между влиянием на внутренний рынок и выгодами будущей торговли, писало издание.

Украина озвучивала вопросы по текстильной промышленности, а Турция считала импорт помидоров и пшеницы угрозой внутреннему рынку. В ноябре прошлого года Зеленский с Эрдоганом обсудили завершение подготовки соглашения о ЗСТ.

Эрдоган в августе 2019 года более 2,5 часов вел переговоры с Зеленским. Турецкий лидер тогда настаивал на финализации переговоров по составлению соглашения о ЗСТ.