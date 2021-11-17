Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Президенты обсудили соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, а также приезд турецкого лидера в Киев в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонного разговора в среду, 17 ноября, обсудил освобождение удерживаемых Россией украинцев, начало производства самолета Ан-178 и завершение подготовки соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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В ходе беседы Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе. Также Зеленский обсудил с турецким лидером освобождение незаконно удерживаемых Россией украинцев. Затем президенты коснулись вопроса безопасности в Черноморском регионе и обсудили меры по ее усилению.

Помимо этого лидеры двух стран затронули вопрос сотрудничества в оборонной сфере, отметив его воплощение в области строительства самолетов и развития Военно-морских сил. В свою очередь президент Украины сообщил главе Турции о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил страну "присоединиться к кругу его заказчиков".

Также главы государств обсудили скорейшее завершение подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией и коснулись темы строительства жилья для крымских татар.

Зеленский и Эрдоган в ходе телефонного разговора также затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики и обсудили диверсификацию поставок энергетических ресурсов.

Стороны договорились провести в феврале 2022 года 10-е заседание Стратегического совета двух стран в Киеве, в ходе которого украинскую столицу посетит Эрдоган. Перед этим в декабре этого года пройдет встреча глав МИД и министров обороны Турции и Украины в формате "Квадриги".

По итогам переговоров Зеленский написал в своем Twitter, что партнерство с Турцией уже "укрепляет вооруженные силы" двух стран, а соглашение о свободной торговле поспособствует экономическому росту.

Жду (Эрдогана) с визитом в Киев – на юбилейное заседание Стратегического совета", — заявил президент.

Напомним, в апреле этого года прошла встреча Зеленского с Эрдоганом в Стамбуле. Стороны подписали декларацию, в которой закреплена поддержка Турцией перспективы членства Украины в НАТО. В декабре прошлого года министерство обороны Украины заключило с турецкими компаниями соглашения о производстве кораблей и беспилотников для нужд ВСУ.

Сегодняшние переговоры Зеленского с Эрдоганом прошли на фоне информации о "высокой вероятности" дестабилизации в Украине со стороны России уже этой зимой. Готовность отправить в страну своих военных в случае наступления РФ уже выразили в Швеции и Великобритании.