Зеленський провів телефонні переговори з Ердоганом

Президенти обговорили угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, а також приїзд турецького лідера до Києва наступного року.

Президент України Володимир Зеленський разом із турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом під час телефонної розмови в середу, 17 листопада, обговорив звільнення українців, що утримуються Росією, початок виробництва літака Ан-178 і завершення підготовки угоди про зону вільної торгівлі. Про це повідомила пресслужба глави української держави.

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Під час бесіди Ердоган висловив співчуття у зв'язку з загибеллю українських військових на Донбасі. Також Зеленський обговорив із турецьким лідером звільнення українців, які незаконно утримуються Росією. Потім президенти торкнулися питання безпеки в Чорноморському регіоні й обговорили заходи щодо її посилення.

Крім цього, лідери двох країн торкнулися питання співпраці в оборонній сфері, зазначивши його втілення в галузі будівництва літаків і розвитку Військово-морських сил. У свою чергу, президент України повідомив главі Туреччини про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 і запросив країну "приєднатися до кола його замовників".

Також глави держав обговорили якнайшвидше завершення підготовки угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною й торкнулися теми будівництва житла для кримських татар.

Зеленський і Ердоган під час телефонної розмови також торкнулися питань співпраці у сфері енергетики й обговорили диверсифікацію постачання енергетичних ресурсів.

Сторони домовилися провести в лютому 2022 року 10-те засідання Стратегічної ради двох країн у Києві, під час якого українську столицю відвідає Ердоган. Перед цим у грудні цього року відбудеться зустріч глав МЗС і міністрів оборони Туреччини й України у форматі "Квадриги".

За підсумками переговорів Зеленський написав у своєму Twitter, що партнерство з Туреччиною вже "зміцнює збройні сили" двох країн, а угода про вільну торгівлю сприятиме економічному зростанню.

"Чекаю (Ердогана) з візитом до Києва – на ювілейне засідання Стратегічної ради", — заявив президент.

Нагадаємо, у квітні цього року відбулася зустріч Зеленського з Ердоганом у Стамбулі. Сторони підписали декларацію, у якій закріплено підтримку Туреччиною перспективи членства України в НАТО. У грудні минулого року міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями угоди про виробництво кораблів і безпілотників для потреб ЗСУ.

Сьогоднішні переговори Зеленського з Ердоганом пройшли на тлі інформації про "високу ймовірність" дестабілізації в Україні з боку Росії вже цієї зими. Готовність відправити до країни своїх військових у разі настання РФ вже висловили у Швеції та Великій Британії.