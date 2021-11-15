Захід попередив Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку РФ цієї зими

Висновки іноземної розвідки, за даними Міноборони, ґрунтуються не лише на великій концентрації російських військ біля кордонів.

Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" ситуації в Україні з боку Росії вже цієї зими на тлі того, як РФ сконцентрувала біля кордонів понад 90 тисяч військових. Про це виданню Financial Times заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами чиновниці, хоча інтерпретації західної розвідки "вимагають подальшого обговорення", "висока ймовірність ескалації ситуації" все ж таки зберігається.

На запитання, чи є ризик російської військової агресії наразі вищим, ніж у минулі роки, Маляр відповіла: "Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими".

Заступниця міністра оборони зазначила, що висновки союзників України були "засновані не лише на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону", припускаючи, що Вашингтон мав додаткову розвідувальну інформацію про наміри президента РФ Володимира Путіна.

Росія розгорнула на північній, східній і південній ділянках кордону України до 114 тисяч військовослужбовців, у тому числі близько 92 тисяч солдатів піхоти, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він також зазначив, що Росія "демонстративно залишила свої танки, бойові машини та реактивні системи біля нашого кордону" після масштабних спільних військових навчань із Білоруссю у вересні цього року.

"Це можна розглядати як підготовку до масштабного вторгнення та як спробу психологічного тиску", — сказав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg опублікував статтю, у якій говорилося, що США попередили союзників щодо Євросоюзу про можливе вторгнення російських підрозділів в Україну. У свою чергу в Кремлі заявили, що Росія не становить загрози для жодної країни, а публікація про можливе вторгнення в Україну є "порожнім нагнітанням".

Раніше Фокус писав, що британські спецназівці з SAS та Paras можуть бути перекинуті в Україну в разі вторгнення РФ.