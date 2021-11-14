Небезпека вторгнення Росії: британський спецназ готовий направити в Україну 600 військових, — Mirror

Британські спецназівці з SAS і Paras можуть бути перекинуті в Україну, оскільки MI6 попереджає прем'єр-міністра Великобританії, про те, що Путін може становити загрозу для України та Заходу.

Оперативна група із майже 600 британських військовослужбовців готова до розгортання в Україні на тлі побоювань, що Росія готова вторгнутися до нашої країни, повідомляє Mirror.

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Підрозділи сил спеціального призначення SAS та парашутного полку Paras попередили про те, що їх можна відправити в Україну протягом кількох годин. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та глава MI6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу. Наразі триває підготовка групи британських військових, яка складається з членів SAS, Спеціального розвідувального полку, медиків, інженерів, зв'язківців та до 400 десантників із 16-ї десантно-штурмової бригади.

Джерело видання повідомило, що "від 400 до 600 військовослужбовців готові летіти в Україну і або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони готувалися до обох варіантів". Глава Штабу оборони Великобританії генерал Нік Картер попередив, що існує найбільший ризик початку війни між Заходом та Росією, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Напруженість наростає після того, як ЄС звинуватив Білорусь у тому, що ця країна привезла тисячі мігрантів, щоб спровокувати гуманітарну кризу на кордоні з Польщею, і в цю кризу можуть бути втягнуті Росія та НАТО. Путін попередив, що позапланові навчання НАТО в Чорному морі є серйозною проблемою для Москви і що Росія не має жодного відношення до кризи на кордоні Білорусі з іншими країнами блоку. Офіційні особи США попередили європейських союзників про можливий напад, який стане кульмінацією тривалої ворожнечі Кремля з Україною.

Російські офіційні особи наполягали на тому, щоб їхні війська були відправлені до кордону лише у відповідь на посилення прикордонної активності НАТО.

Високопоставлені джерела видання у британському оборонному відомстві заявили, що сотні парашутистів за підтримки артилерійських підрозділів можуть висадитись в Україні протягом 36 годин після того, як отримають на це дозвіл.

На кадрах, які розповсюджують у соціальних мережах, видно величезну кількість російської військової техніки біля міста Вороніж, за більш ніж 300 км на схід від кордону з Україною. Повідомляється, що сюди було перекинуто велику кількість російських танків, гаубиць та бронетехніки.

Кремль заявив, що Захід "грає з вогнем", розміщуючи військові кораблі та літаки-шпигуни у Чорному морі. Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну у підтримці її безпеки. Міністерство оборони Великобританії заявило, що Сполучене королівство та його союзники підтримують суверенітет України.

У п'ятницю Королівські ВПС заявили, що їхні "Тайфуни" супроводжують два російські бомбардувальники Ту160 подалі від "зони інтересів Великобританії" над Північним морем.

Нагадуємо, що Лукашенко попросив у президента Росії ракети "Іскандер". За словами Лукашенка, він планує розмістити ракети у західних та південних регіонах Білорусі.

Фокус писав про те, що на кордоні Польщі та Білорусі знайдено мертвим громадянина Сирії.

Також нагадуємо, що Росія та Білорусь провели спільну висадку десанту неподалік кордону з Польщею. Під час висадки загинули двоє військових.