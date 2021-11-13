"Мені треба кілька дивізіонів": Лукашенко попросив у Путіна ракети "Іскандер"

Російська установка може вражати цілі на відстані до 500 км, тоді як білоруські "Полонези" лише до 300 км.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить главу Росії Володимира Путіна надати ракетні установки "Іскандер". Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Національна оборона".

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За словами Олександра Лукашенка, він планує розмістити "Іскандери" у західних та південних регіонах Білорусі. Він нагадав, що російська установка може запускати ракети на відстань до 500 кілометрів, тоді як білоруський "Полонез" лише до 300.

"Зараз гальмую вашого президента (Путіна), мені треба тут наші ці 500-кілометрові ракетні установки. "Іскандер". Ти часто про них кажеш. Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять", — поділився Олександр Лукашенко.

Президент додав, що ракети "Полонез" випробували під час військових навчань "Захід-2021", виявили слабкі та сильні сторони установок. Крім того, він похвалився новою пусковою установкою для зенітної керованої ракети "Бук" та новими бронетранспортерами. За словами Олександра Лукашенка, білоруській армії необхідно навчитися діяти у складній лісисто-болотистій місцевості.

"Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не витати у хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть у Білорусі – ми готові до цього". — Заявив глава держави.

Раніше Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у застосуванні танків проти мігрантів на білоруському кордоні. Президент припустив, що поляки використовують колони важкої бойової техніки для тренування чи шантажу, проте будь-яка помилка з їхнього боку втягне у конфлікт Росію.

Тим часом Польща привела війська в стан підвищеної готовності через мігрантів на кордоні з Білоруссю. Польський президент Анджей Дуда стверджує, що Олександр Лукашенко обманом змусив людей прориватися.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко допомагає Володимиру Путіну відновити Російську Імперію. За його словами, мігрантів використовують як живий щит для дестабілізації обстановки в Європі.