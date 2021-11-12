У Польщі привели у стан підвищеної боєздатності війська через мігрантів з Білорусі (відео)

Під час відеозвернення Анджей Дуда розповів, що кордон штурмують сотні тисяч ошуканих Лукашенком людей. Але якщо їх пустити, то наслідки будуть непередбаченими як Польщі, так і ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда записав відеозвернення до громадян у День незалежності країни, під час якого заявив, що країна готова протистояти акціям режиму Лукашенка. Через це прикордонна служба, армія, поліція та інші сили приведені в стан підвищеної боєздатності. Ролик був опублікований на каналі президента у YouTube.

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За його словами, він постійно консультується з керівництвом країн у регіоні та партнерами по НАТО та Євросоюзу, які повністю підтримують позицію Польщі. Дуда зазначає, що Польща не може допустити незаконного перетину свого кордону. Якщо дозволити навіть деякій кількості мігрантів в'їхати нелегально, це призведе до непередбачуваних наслідків як для самої Польщі, так і ЄС.

"Десятки або, можливо, навіть сотні тисяч ошуканих Лукашенком людей штурмують польський кордон", — каже польський президент, наголошуючи, що якщо дозволити їм перейти кордон зараз, це призведе до ще більших людських нещасть і трагедій.

Він також зазначив, що поточне положення на польсько-білоруському кордоні явно вказує на необхідність зведення вздовж кордону постійного паркану, щоб ефективніше протистояти такому виду агресії. Вже підписано закон про вжиття відповідних заходів безпеки.

Дуда зазначив, що рішення про прискорення модернізації армії та силових структур, а також створення сил територіальної оборони у 2017 році було правильним.

Він запевнив громадян, що сьогодні Польща є безпечною та стабільною країною, готовою виконувати взяті на себе зобов'язання перед партнерами та союзниками.

"Ми, громадяни вільної Польщі, зобов'язані миром, безпекою та процвітанням тим, хто несуть державну службу, за що ми маємо висловити їм подяку та повагу", — заявив польський президент, додавши, що повага до уніформи — це повага до незалежної батьківщини.

"Звертаюся до вас у особливий день, у День національної незалежності. Давайте щодня пам'ятати про повагу до польської уніформи. Хай живе Польща!" — додав Анджей Дуда.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ звинуватила Польщу у порушенні міжнародних норм через витіснення мігрантів.

Російський дипломат Дмитро Полянський назвав дії польської влади "абсолютною ганьбою" та повним порушенням усіх міжнародних конвенцій та норм. Дипломат заперечує звинувачення в тому, що Росія та Білорусь допомагають нелегальним біженцям дістатися кордону з ЄС.