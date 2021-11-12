В Польше привели в состояние повышенной боеготовности войска из-за мигрантов из Беларуси (видео)

В ходе видеообращения Анджей Дуда рассказал, что границу штурмуют сотни тысяч обманутых Лукашенко людей. Но если их пустить, то последствия будут непредвиденными как для Польши, так и для ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда записал видеообращение к гражданам в День независимости страны, в ходе которого заявил, что страна готова противостоять акциям режима Лукашенко. В сязи с этим пограничная служба, армия, полиция и другие силы приведены в состояние повышенной боеготовности. Ролик был опубликован на канале президента в YouTube.

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По его словам, он постоянно консультируется с руководством стран в регионе и партнерами по НАТО и Евросоюзу, которые полностью поддерживают позицию Польши. Дуда отмечает, что Польша не может допустить незаконного пересечения своей границы. Если разрешить даже некоторому количеству мигрантов въехать нелегально, это приведет к непредвиденным последствия, как для самой Польши, так и ЕС.

"Десятки или, может быть, даже сотни тысяч обманутых Лукашенко людей штурмуют польскую границу", — говорит польский президент, подчеркивая, что если разрешить им перейти границу сейчас, это приведет к еще большим человеческим несчастьям и трагедиям.

Он также отметил, что текущее положение на польско-белорусской границе явно указывает необходимость возведения вдоль границы постоянного забора, чтобы эффективнее противостоять такому виду агрессии. Уже подписан закон о принятии соответствующих мер безопасности.

Дуда отметил, что решение об ускорении модернизации армии и силовых структур, а также создание сил территориальной обороны в 2017 году было правильным.

Он заверил граждан, что сегодня Польша — безопасная и стабильная страна, готовая выполнять взятые на себя обязательства перед партнерами и союзниками.

"Мы, граждане свободной Польши, обязаны миром, безопасностью и процветанием тем, кто несут государственную службу, за что мы должны выразить им благодарность и уважение", — заявил польский президент, добавив, что уважение к униформе — это уважение к независимой родине.

"Обращаюсь к вам в особый день, в День национальной независимости. Давайте каждый день помнить об уважении к польской униформе. Да здравствует Польша!" — добавил Анджей Дуда.

Ранее Фокус сообщал, что РФ обвинила Польшу в нарушении международных норм из-за вытеснения мигрантов.

Российский дипломат Дмитрий Полянский назвал действия польских властей "абсолютным позором" и полным нарушением всех международных конвенций и норм. Дипломат отрицает обвинения в том, что Россия и Беларусь помогают нелегальным беженцам добраться к границе с ЕС.