Лукашенко звинуватив Польщу у використанні танків проти мігрантів (відео)

За словами білоруського президента, дії поляків на кордоні — це "якесь тренування чи шантаж" проти людей.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Білоруський президент заявив, що Польща використовує танки Leopard у боротьбі з мігрантами. Про це повідомляє "Белта".

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За словами Лукашенка, біженці не мають жодної перспективи в себе вдома, тому вони не мають іншого виходу, окрім як шукати місце, де краще. Німеччина запрошувала їх до себе, тож і пішов транзит. Наразі розпочався потік людей із Афганістану, який може розширитися до мільйонів людей. Він також згадав деяких людей, які організовують під'їзд біженців із аеропорту до кордону, і далі до Польщі та Німеччини.

"Боротись сьогодні проти мігрантів "Леопардами", ви мене вибачте. Ми з вами люди військові, ми розуміємо, що таке вести війну з цими нещасними людьми на кордоні з Польщею і висувати колони танків. Зрозуміло, що це чи якесь тренування, чи шантаж", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що будь-яка помилка приведе до конфлікту Росію — ядерну державу. Тому Білорусь знає своє місце і усвідомлює, що відбувається, але "на коліна не стане".

Тим часом кількість польських силовиків на кордоні становила 20 тисяч військових. Президент Анджей Дуда заявив, що вони готові боронити кордон.

"Хочу вас запевнити, що ми стежимо за ситуацією та захищатимемо кордон. Ми маємо необхідну інфраструктуру та достатню кількість офіцерів, солдатів і поліцейських", — заявив польський президент.

Польща співпрацює з союзниками для вирішення ситуації на кордоні з Білоруссю. Оцінка союзників однозначна — білоруський режим атакує польський кордон і кордони ЄС у безпрецедентній манері.

Загалом польські прикордонники зупинили 309 спроб нелегального перетину кордону. Затримано 17 осіб і видано 85 постанов про незаконне проникнення на територію Польщі.

Нагадаємо, мігранти припинили прорив у Польщу з Білорусі. До кордону підігнали військову техніку.

8 листопада колона мігрантів із кількох сотень людей намагалася прорватися до Польщі. Через ситуацію на кордоні в Литві вводять надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.