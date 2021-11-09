Лукашенко обвинил Польшу в использовании танков против мигрантов (видео)

По словам белорусского президента, действия поляков на границе — это "какая-то тренировка или шантаж" против людей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал ситуация на польско-белорусской границе. Белорусский президент заявил, что Польша использует танки Leopard в борьбе с мигрантами. Об этом сообщает Белта.

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По словам Лукашенко, беженцы не имеют никакой перспективы у себя дома, поэтому у них нет другого выхода, кроме как искать место, где получше. Германия приглашала их к себе, поэтому и пошел транзит. Сейчас начался поток людей из Афганистана, который может расшириться до миллионов людей. Он также упомянул неких людей, которые организовывают подъезд беженцев с аэропорта к границе, и дальше в Польшу и Германию.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами", вы меня извините. Мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое вести войну с этими несчастными людьми на границе с Польшей, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это или какая-то тренировка, или шантаж", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что любая ошибка вовлечет в конфликт Россию — ядерную державу. Поэтому Беларусь знает свое место и отдает отчет о происходящем, но "на колени не станет".

Тем временем количество польских силовиков на границе составило 20 тысяч военных. Президент Анджей Дуда заявил, что они готовы защищать границу.

"Хочу вас заверить, что мы следим за ситуацией и будем защищать границу. Мы имеем необходимую инфраструктуру и достаточное количество офицеров, солдат и полицейских", — заявил польский президент.

Польша сотрудничает с союзниками для решения ситуации на границе с Беларусью. Оценка союзников однозначна — белорусский режим атакует польскую границу и границы ЕС в беспрецедентной манере.

Всего польские пограничники остановили 309 попыток нелегального пересечения границы. Задержано 17 человек и выдано 85 постановлений о незаконном проникновении на территорию Польшу.

Напомним, мигранты прекратили прорыв в Польшу из Беларуси. К границе подогнали военную технику.

8 ноября колонна мигрантов из нескольких сотен человек пыталась прорваться в Польшу. Из-за ситуации на границе, в Литве вводят чрезвычайное положение на границе с Беларусью.