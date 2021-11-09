Литва вслед за Польшей вводит чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью (фото)

Если решение правительства Литвы будет одобрено Сеймом, то чрезвычайное положение будет введено сроком на один месяц со среды 10 ноября.

Правительство Литвы одобрило предложение МИД страны о введении чрезвычайного положения на всем протяжении совместной границы с Беларусью, где скопилось около 2 тысяч беженцев из стран Востока и Африки с женщинами и детьми. Об этом сообщает издание Delfi.

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В документе, подготовленном Министерством внутренних дел Литвы, предлагается ввести чрезвычайное положение сроком на один месяц со среды 10 ноября 2021 года 00 часов 00 минут.

"Чрезвычайное положение будет объявлено на всем участке границы у государственной границы Литовской Республики с Республикой Беларусь и в 5 км от нее", — говорится в сообщении.

Также установленный режим будет действовать в пунктах регистрации и содержания беженцев в радиусе 200м. На одном из таких недавно вспыхнули беспорядки, во время которых силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.

"Есть предложение ограничить мобильную связь, интернет, оставив его для сообщения с госучреждениями, пока человек не получил ответ на заявку о получении статуса беженца, для других потребностей связь предлагается ограничить", — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время онлайн-конференции.

Окончательное решение о введении чрезвычайного положения должен принять Сейм. При этом, по словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, в Литве нет практики введения чрезвычайного положения, во время которого предусмотрено использование вооруженных сил страны. Поэтому министр предложил согласовать использование войск с Министерством национальной обороны.

Какие меры будут приняты?

Если Сейм одобрит решение то будут приняты следующие меры:

усиление охраны государственной границы;

запрет на движение неавторизованных транспортных средств;

запрет масовых мероприятий в районах, где введено чрезвычайное положение;

досмотр транспортных средств и лиц, их багажа, с целью обнаружения и изъятия незаконно хранимого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

временное изъятие оружия, оружейных принадлежностей, боеприпасов и их частей, принадлежащих лицам, имеющим право владеть ими.

Напомним, что Польша с 7:00 вторника, 9 ноября закроет пропускной пункт "Кузница" на границе с Беларусью, где собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов. Власти Польши объясняют такой шаг тем, что официальный Минск не откликнулся на просьбу представителей Польши остановить незаконный переход госграницы.

Также Варшава усиливает безопасность на белорусской границе, из-за того, что значительная группа мигрантов попыталась проникнуть на польскую территорию через населенный пункт Кузница.