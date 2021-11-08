Польша с завтрашнего дня закроет пропускной пункт "Кузница" на границе с Беларусью (видео)
На такое решение власти пошли из-за наплыва мигрантов. Перекрытыми будут автомобильное и пешеходное движение, поэтому туристам рекомендуют пользоваться пунктами пропуска в Тересполе и Бобровниках.
Власти Польши с 7:00 вторника, 9 ноября закроют пропускной пункт "Кузница" на границе с Беларусью, где собрались несколько тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пограничная служба Польши (Straż Graniczna).
Начиная со вторника автомобильном и пешеходное движение в Кузнице будет приостановлено в связи со сложным положением на польско-белорусской границе. Туристам придется воспользоваться другими пунктами пропуска в Тересполе и Бобровниках, о чем в Twitter сообщила пресс-служба пограничной службы страны.
Пресс-служба сообщает, что на время будут приостановлены грузовые и пассажирские перевозки. Переход будет закрыт до дальнейшего уведомления.
По словам главы пресс-службы Анна Михальской, переход будет закрыт в обоих направлениях, но железнодорожный переезд должен работать. Власти Польши объясняют такой шаг тем, что официальный Минск не откликнулся на просьбу представителей Польши остановить незаконный переход госграницы.
Сообщается, что в районе Кузницы, с территории Белоруси группы численностью до нескольких тысяч мигрантов пытается прорвать границу и нападает на польских офицеров.
Ранее стало известно, что польские пограничники применяют против мигрантов слезоточивый газ. Мигранты разбили лагерь в районе Кузницы, где их охраняют белорусские службы.
Польская сторона утверждает, что это спланированная акция белорусских спецслужб: мигрантов вывели к пограничной территории.
Представители пограничной службы говорят, что им удалось справиться с первой волной мигрантов и сейчас они ждут, что будет ночью.
Ранее Фокус сообщал, что Польша стягивает силы полиции к границе с Беларусью. По словам министра обороны страны, сейчас у границе сосредоточены больше 12 тыс. солдат, которые "готовы защитить страну".