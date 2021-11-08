Польща із завтрашнього дня закриє пропускний пункт "Кузьниця" на кордоні з Білоруссю (відео)

На таке рішення влада пішла через наплив мігрантів. Перекритими будуть автомобільний та пішохідний рух, тому туристам рекомендують користуватися пунктами пропуску у Тересполі та Бобровниках.

Влада Польщі з 7:00 вівторка, 9 листопада закриє пропускний пункт "Кузьниця" на кордоні з Білоруссю, де зібралися кілька тисяч нелегальних мігрантів. Про це повідомляє прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna).

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Починаючи з вівторка автомобільний та пішохідний рух у Кузьниці буде призупинено у зв'язку зі складним становищем на польсько-білоруському кордоні. Туристам доведеться скористатися іншими пунктами пропуску у Тересполі та Бобровниках, про що у Twitter повідомила пресслужба прикордонної служби країни.

Пресслужба повідомляє, що на якийсь час будуть призупинені вантажні та пасажирські перевезення. Перехід буде закрито до подальшого повідомлення.

За словами голови пресслужби Анни Михальської, перехід буде закрито в обох напрямках, але залізничний переїзд має працювати. Влада Польщі пояснює такий крок тим, що офіційний Мінськ не відгукнувся на прохання представників Польщі зупинити незаконний перетин державного кордону.

Повідомляється, що в районі Кузьниці з території Білорусі групи чисельністю до кількох тисяч мігрантів намагаються прорвати кордон і нападають на польських офіцерів.

Раніше стало відомо, що польські прикордонники застосовують проти мігрантів сльозогінний газ. Мігранти розбили табір у районі Кузьниці, де їх охороняють білоруські служби.

Польська сторона запевняє, що це спланована акція білоруських спецслужб: мігрантів вивели до прикордонної території.

Представники прикордонної служби кажуть, що їм вдалося впоратися з першою хвилею мігрантів і зараз вони чекають, що буде вночі.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща стягує сили поліції до кордону із Білоруссю. За словами міністра оборони країни, наразі біля кордону зосереджено понад 12 тис. солдатів, які "готові захистити країну".