Литва слідом за Польщею запроваджує надзвичайний стан у прикордонних районах із Білоруссю (фото)

Якщо рішення уряду Литви буде схвалено Сеймом, то надзвичайний стан буде введений терміном на один місяць із середи 10 листопада.

Уряд Литви схвалив пропозицію МЗС країни щодо запровадження надзвичайного стану впродовж спільного кордону з Білоруссю, де зібралося близько 2 тисяч біженців із країн Сходу й Африки з жінками та дітьми. Про це повідомляє видання Delfi.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

У документі, підготовленому Міністерством внутрішніх справ Литви, пропонується запровадити надзвичайний стан терміном на один місяць із середи 10 листопада 2021 року 00 годин 00 хвилин.

"Надзвичайний стан буде оголошено на всій ділянці кордону біля державного кордону Литовської Республіки з Республікою Білорусь і за 5 км від нього", — йдеться в повідомленні.

Також установлений режим діятиме в пунктах реєстрації й утримання біженців у радіусі 200м. На одному з таких нещодавно спалахнули заворушення, під час яких силовики були змушені застосувати сльозогінний газ.

"Є пропозиція обмежити мобільний зв'язок, інтернет, залишивши його для повідомлення з держустановами, поки людина не отримала відповіді на заявку про набуття статусу біженця, для інших потреб зв'язок пропонується обмежити", — заявила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час онлайн-конференції.

Остаточне рішення про введення надзвичайного стану має ухвалити Сейм. При цьому, за словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, у Литві немає практики запровадження надзвичайного стану, під час якого передбачено використання збройних сил країни. Тому міністр запропонував узгодити використання військ із Міністерством національної оборони.

Яких заходів буде вжито?

Якщо Сейм схвалить рішення, то будуть вжиті такі заходи:

посилення охорони державного кордону;

заборона руху неавторизованих транспортних засобів;

заборона масових заходів у районах, де запроваджено надзвичайний стан;

огляд транспортних засобів і осіб, їхнього багажу з метою виявлення та вилучення вогнепальної зброї, що незаконно зберігається, боєприпасів, вибухових речовин;

тимчасове вилучення зброї, збройного приладдя, боєприпасів і їхніх частин, що належать особам, які мають право володіти ними.

Нагадаємо, що Польща з 7:00 вівторка, 9 листопада, закриє пропускний пункт "Кузьниця" на кордоні з Білоруссю, де зібралися кілька тисяч нелегальних мігрантів. Влада Польщі пояснює такий крок тим, що офіційний Мінськ не відгукнувся на прохання представників Польщі зупинити незаконний перехід державного кордону.

Також Варшава посилює безпеку на білоруському кордоні через те, що значна група мігрантів спробувала проникнути на польську територію через населений пункт Кузьниця.