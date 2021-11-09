Мигранты прекратили прорыв в Польшу из Беларуси. К границе подогнали военную технику

Польша разместила на границе с Беларусью более 10 тысяч военных различных родов войск.

Мигранты, направляющиеся в Польшу из Беларуси, разбили лагерь на границе двух стран. По данным государственного погранкомитета Беларуси, к 9 ноября к границе подошли около двух тысяч беженцев, большинство из них – курды.

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В настоящее время мигранты агрессии не проявляют и не пытаются прорвать границу. Белорусские пограничники отметили, что возле лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к участку стянули военную технику.

Министерство национальной обороны Польши писало о большой группе белорусских силовиков, которые приближались к лагерю мигрантов в Кузнице.

Белорусский оппозиционный журналист Тадеуш Гичан утверждал, что солдаты стреляли над головами мигрантов. На пограничных переходах их возвращают в Гродно на машинах. Гичан опубликовал видео, на котором видны беженцы и выстрелы из огнестрельного оружия.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что вводить военное положение на границе с Беларусью пока не планируют. Польская сторона отвечает на действия Беларуси постоянным увеличением сил. Сейчас на проблемном участке работают более 10 тысяч офицеров погранслужбы, полиции, военных и сил территориальной обороны.

"Мы ожидаем дальнейших действий. Единичные попытки проникнуть на территорию Польши были ночью. Информации о многочисленных колоннах мигрантов, направляющихся к польской границе, нет. Попыток массового проникновения в Польшу не зафиксировано", – пояснил Мюллер.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с утра 9 ноября приостановлено движение транспорта на пограничном переходе в Кузнице.

Польские пограничники за прошлые сутки зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы, задержаны 17 человек (преимущественно граждане Ирака). За пособничество арестовали 6 человек – двух украинцев, узбека, сирийца, шведа и немца.

В белорусском погранкомитете сообщили о тяжелом физическом и моральном состоянии мигрантов.

"Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах близких к нулю", – описали происходящее силовики.

Кроме этого, в МИД Беларуси предостерегли власти Польши от провокаций.

"Варшава игнорирует объективную реальности и использует "страусиные" подходы к решению серьезных проблем", – считают белорусские дипломаты.

Польша обвиняет Минск в провоцировании кризиса с мигрантами в ответ на санкции Евросоюза. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на границе угрожает безопасности ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера призвала расширить санкции против режима белорусского лидера Александра Лукашенко.

Фокус подробно описывал, как 8 ноября колонна мигрантов из нескольких сотен человек пыталась прорваться в Польшу. Из-за угрозы прорыва границы Литва отправила свои вооруженные силы в регион.

Правительство Литвы одобрило введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Напомним, что представители пограничной службы говорили, что удачно справились с первой волной мигрантов.