Костры и палатки: беженцы на границе Польши обустроили полноценный лагерь (видео)

В некоторых местах мигранты прорвали колючую проволоку, теперь там дежурят пограничники, военные и полицейские. В МВД отрапортовали об отражении первого масштабного нападения.

Несколько тысяч беженцев, которые пытаются прорваться через Беларусь в Польшу, устроили на границе полноценный лагерь для ночевки. Об этом сообщает Министерство бороны Польши в Twitter.

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На видео, которое было снято на вертолете видно, что сотни метров польско-белорусской границы заняли беженцы. Они поставили палатки, зажгли костры. Судя по всему они остаются там на ночь. При этом в некоторых местах беженцам все же удалось прорвать ограждение, теперь там стоят усиленные патрули полицейских.

Фото: БелТА

Сообщается, что у польской границы находится 3-4 тысячи беженцев. Они скандировали "Германия, Германия", а также рубили деревья, чтобы снести колючее заграждение.

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"Полицейские отразили попытку первого массового прорыва границы и агрессивного силового вторжения на территорию Европейского Союза. Мы продолжаем защищать границу, поддерживая пограничников. Сегодня толпу отбили полицейские из Белостока, Познани, Быдгоща, Гданьска и Лодзи", — указали в публикации МВД.

Президент Польши отложил свой визит в Словакию из-за ситуации на границе. Там созвано экстренное заседание Бюро нацбезопасности. Вероятен созыв польского СНБО.

"Мы ожидаем усиления нападений на границе в ближайшие часы", — указывает канцелярия.

Напомним, сегодня, 8 ноября, мигранты попытались прорваться из Беларуси в Польшу. Нелегальные мигранты на границе между Беларусью и Польшей бросали в польских пограничников различные предметы.

Также польская тероборона переведена в шестичасовую боеготовность из-за ситуации на границе.