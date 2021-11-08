Мигранты пытались прорваться из Беларуси в Польшу: что происходит на границе двух стран (видео)

Польша разместила более 12 тыс. военных на участке, где разгорелся конфликт. Власти страны говорят, что готовы защищать границу.

Сегодня в Беларуси колонна мигрантов из нескольких сотен человек двинулась к польской границе. В ответ на это Польша перевела войска территориальной обороны в боевую готовность. На помощь собирались вызвать военных из других воеводств: варминско-мазусского, подляского и люблинского.

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Вооруженные силы Литвы направились в регион из-за возможной угрозы прорыва границы. В МВД Польши заявили о попытке мигрантов прорваться на польскую сторону на пограничном переходе в Кузнице. Пограничники взяли ситуацию под контроль. На данный момент возле границы скопилось пару тысяч мигрантов.

Минобороны Польши опубликовало видео происходящего, снятое с вертолета. На кадрах видна колона мигрантов в лесу на территории Беларуси.

Государственное информагентство Белта опубликовало видео момента прорыва границы. Мигранты кидали палки на колючую проволоку, а польские пограничники применили слезоточивый газ.

Позднее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о готовности защищать границу. По его данным, на участке разместили более 12 тыс. военных.

Собеседник издания Sputnik, знакомый с ситуацией, рассказал, что мигранты заранее договорились собраться у границы. По словам источника, у них есть группы и чаты в мессенджерах, в них участвуют 4-5 тысяч человек.

Польша и Беларусь обвиняют друг друга

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает, что ситуация на границе Польши и Беларуси может ухудшиться и привести к жертвам. Он обвинил белорусские власти в развязывании конфликта.

"Это приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы", – заявил польский чиновник.

Госпогранкомитет Беларуси обвинил Польшу в вытеснении мигрантов.

"Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали", – отметили пограничники.

Пограничная служба Польши сегодня сообщила о 222 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за прошедшие сутки. Выдворить из страны решили 101 человека, троих задержали.

В НАТО обеспокоены эскалацией ситуации на польско-белорусской границе, а Европейский союз пригрозил Минску новыми санкциями.

В России назвали кризис на границе двух стран "непростым". В Кремле не сомневаются, что миграционные службы Беларуси "удержат ситуацию в законном русле".

"Не сомневаемся, что учитываются соображения и возможные обеспокоенности в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Фокус уже писал, как нелегальные мигранты на границе между Беларусью и Польшей бросали в польских пограничников различные предметы.

В ночь на 2 ноября трое вооруженных людей в форме пересекли границу с белорусской стороны. Польские пограничники пытались установить с ними контакт, но неизвестные перезарядили оружие и вернулись в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее говорил, что не намерен ограничивать поток нелегальной миграции в страны Евросоюза.