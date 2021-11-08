Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за ситуации с мигрантами (видео)

Из-за кризисной ситуации с мигрантами, в Литве могут ввести чрезвычайное положение в приграничных районах, вместо действующей чрезвычайной ситуации.

Вооруженные силы Литвы направлены в регион, граничащий с Беларусью и Польшей из-за скопления тысяч мигрантов на границе. Об этом сообщает Reuters.

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что из-за ситуации с мигрантами на границе, они перебрасывают военных, а также рассмотрят вопрос введения чрезвычайного положения в приграничных районах. При этом количество перебрасываемых бойцов не уточняется.

"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", — заявил Билотайте.

Сейчас в Литве уже действует режим чрезвычайной ситуации, которая имеет более мягкие ограничения, в сравнении с чрезвычайным положением.

Днями ранее в стране начали сооружать 3,4-метровый забор. Он обезопасит Литву от мигрантов. Забор будет иметь колючую проволоку.

Ситуация на польско-белорусской границе

На данный момент возле Польше скопилось пару тысяч мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию страны-члена ЕС. Границу охраняют пограничники. Также польскую территориальную оборону перевели в шести часовою готовность. Их могут привлечь к охране границы.

[ + – ] Видео белорусского государственного канала БелТа

Напомним, в Беларуси большая колонна мигрантов направилась к границе с Польшей. Ранее в Польшу из Беларуси вторглись вооруженные люди в форме.