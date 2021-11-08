Литва перебрасывает войска к границе с Польшей и Беларусью из-за ситуации с мигрантами (видео)
Из-за кризисной ситуации с мигрантами, в Литве могут ввести чрезвычайное положение в приграничных районах, вместо действующей чрезвычайной ситуации.
Вооруженные силы Литвы направлены в регион, граничащий с Беларусью и Польшей из-за скопления тысяч мигрантов на границе. Об этом сообщает Reuters.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что из-за ситуации с мигрантами на границе, они перебрасывают военных, а также рассмотрят вопрос введения чрезвычайного положения в приграничных районах. При этом количество перебрасываемых бойцов не уточняется.
"С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения", — заявил Билотайте.
Сейчас в Литве уже действует режим чрезвычайной ситуации, которая имеет более мягкие ограничения, в сравнении с чрезвычайным положением.
Днями ранее в стране начали сооружать 3,4-метровый забор. Он обезопасит Литву от мигрантов. Забор будет иметь колючую проволоку.
Ситуация на польско-белорусской границе
На данный момент возле Польше скопилось пару тысяч мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию страны-члена ЕС. Границу охраняют пограничники. Также польскую территориальную оборону перевели в шести часовою готовность. Их могут привлечь к охране границы.
Напомним, в Беларуси большая колонна мигрантов направилась к границе с Польшей. Ранее в Польшу из Беларуси вторглись вооруженные люди в форме.