Литва перекидає війська до кордону з Польщею та Білоруссю через ситуацію з мігрантами (відео)

Через кризову ситуацію з мігрантами у Литві можуть запровадити надзвичайний стан у прикордонних районах, замість чинної надзвичайної ситуації.

Збройні сили Литви направлені до регіону, що межує з Білоруссю та Польщею, через скупчення тисяч мігрантів на кордоні. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що через ситуацію з мігрантами на кордоні вони перекидають військових, а також розглянуть питання запровадження надзвичайного стану в прикордонних районах. При цьому кількість бійців, які перекидаються, не уточнюється.

"З урахуванням загострення ситуації в районі кордону ми запропонуємо уряду обговорити запровадження в прикордонних районах надзвичайного стану", — заявила Білотайте.

Наразі у Литві вже діє режим надзвичайної ситуації, яка має м'якші обмеження порівняно з надзвичайним станом.

Напередодні в країні почали споруджувати 3,4-метровий паркан. Він убезпечить Литву від мігрантів. Паркан матиме колючий дріт.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Наразі біля Польщі зібралося кілька тисяч мігрантів, які намагаються прорватися на територію країни-члена ЄС. Кордон охороняють прикордонники. Також польську територіальну оборону перевели в шестигодинну готовність. Їх можуть залучити до охорони кордону.

[ + – ] Відео білоруського державного каналу БелТа

Нагадаємо, у Білорусі велика колона мігрантів попрямувала до кордону з Польщею. Раніше до Польщі з Білорусі вторглися озброєні люди у формі.