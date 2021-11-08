Литва перекидає війська до кордону з Польщею та Білоруссю через ситуацію з мігрантами (відео)
Через кризову ситуацію з мігрантами у Литві можуть запровадити надзвичайний стан у прикордонних районах, замість чинної надзвичайної ситуації.
Збройні сили Литви направлені до регіону, що межує з Білоруссю та Польщею, через скупчення тисяч мігрантів на кордоні. Про це повідомляє Reuters.
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що через ситуацію з мігрантами на кордоні вони перекидають військових, а також розглянуть питання запровадження надзвичайного стану в прикордонних районах. При цьому кількість бійців, які перекидаються, не уточнюється.
"З урахуванням загострення ситуації в районі кордону ми запропонуємо уряду обговорити запровадження в прикордонних районах надзвичайного стану", — заявила Білотайте.
Наразі у Литві вже діє режим надзвичайної ситуації, яка має м'якші обмеження порівняно з надзвичайним станом.
Напередодні в країні почали споруджувати 3,4-метровий паркан. Він убезпечить Литву від мігрантів. Паркан матиме колючий дріт.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
Наразі біля Польщі зібралося кілька тисяч мігрантів, які намагаються прорватися на територію країни-члена ЄС. Кордон охороняють прикордонники. Також польську територіальну оборону перевели в шестигодинну готовність. Їх можуть залучити до охорони кордону.
Нагадаємо, у Білорусі велика колона мігрантів попрямувала до кордону з Польщею. Раніше до Польщі з Білорусі вторглися озброєні люди у формі.