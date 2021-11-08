Мігранти намагалися прорватися з Білорусі до Польщі: що відбувається на кордоні двох країн (відео)

Польща розмістила понад 12 тис. військових на ділянці, де спалахнув конфлікт. Влада країни каже, що готова захищати кордон.

Сьогодні в Білорусі колона мігрантів із кількох сотень людей рушила до польського кордону. У відповідь Польща перевела війська територіальної оборони у бойову готовність. На допомогу збиралися викликати військових з інших воєводств: вармінсько-мазуського, підляського та люблінського.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Збройні сили Литви попрямували до регіону через можливу загрозу прориву кордону. У МВС Польщі заявили про спробу мігрантів прорватися на польську сторону на прикордонному переході до Кузниці. Прикордонники взяли ситуацію під контроль. Наразі біля кордону зібралося кілька тисяч мігрантів.

Міноборони Польщі опублікувало відео того, що відбувається, яке зняте з вертольота. На кадрах видно колону мігрантів у лісі на території Білорусі.

Державне інформагентство Белта опублікувало відео прориву кордону. Мігранти кидали ціпки на колючий дріт, а польські прикордонники застосували сльозогінний газ.

Згодом міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про готовність захищати кордон. За його даними, на ділянці розмістили понад 12 тисяч військових.

Співрозмовник видання Sputnik, знайомий із ситуацією, розповів, що мігранти заздалегідь домовилися зібратися біля кордону. За словами джерела, у них є групи та чати у месенджерах, у них беруть участь 4-5 тисяч осіб.

Польща та Білорусь звинувачують одна одну

Заступник глави МЗС Польщі Петро Вавжик вважає, що ситуація на кордоні Польщі та Білорусі може погіршитися і призвести до жертв. Він звинуватив білоруську владу у розв'язанні конфлікту.

"Це призведе до жертв як мінімум на одній із сторін. Немає розуміння того, що відбувається по той бік кордону", – заявив польський урядовець.

Держприкордонкомітет Білорусі звинуватив Польщу у витісненні мігрантів.

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На подібний крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади. Білоруською стороною вживаються необхідні заходи для забезпечення безперебійного функціонування каналів міжнародних сполучень, а також безпеки людей, що рухаються по автомагістралі", – зазначили прикордонники.

Прикордонна служба Польщі сьогодні повідомила про 222 спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі минулої доби. Видворити з країни вирішили 101 особу, трьох затримали.

У НАТО стурбовані ескалацією ситуації на польсько-білоруському кордоні, а Європейський Союз погрожував Мінську новими санкціями.

У Росії назвали кризу на кордоні двох країн "непростою". У Кремлі не сумніваються, що міграційні служби Білорусі "втримають ситуацію у законному руслі".

"Не сумніваємося, що враховуються міркування та можливі занепокоєння через те, що ці мігранти можуть перетікати і на нашу територію", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Фокус уже писав, як нелегальні мігранти на кордоні між Білоруссю та Польщею кидали у польських прикордонників різноманітні предмети.

У ніч на 2 листопада троє озброєних людей у формі перетнули кордон з білоруського боку. Польські прикордонники намагалися встановити з ними контакт, але невідомі перезарядили зброю та повернулися до Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше говорив, що не має наміру обмежувати потік нелегальної міграції до країн Євросоюзу.