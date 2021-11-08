Вогнища та намети: біженці на кордоні Польщі облаштували повноцінний табір (відео)
У деяких місцях мігранти прорвали колючий дріт, тепер там чергують прикордонники, військові та поліцейські. У МВС відрапортували про відбиття першого масштабного нападу.
Декілька тисяч біженців, які намагаються прорватися через Білорусь до Польщі, влаштували на кордоні повноцінний табір для ночівлі. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у Twitter.
На відео, яке було знято на вертольоті, видно, що сотні метрів польсько-білоруського кордону зайняли біженці. Вони поставили намети, запалили багаття. Судячи з усього, вони залишаються там на ніч. При цьому в деяких місцях біженцям все ж таки вдалося прорвати огорожу, тепер там стоять посилені патрулі поліцейських.
Повідомляється, що біля польського кордону є 3-4 тисячі біженців. Вони скандували "Німеччина, Німеччина", а також рубали дерева, щоб знести колючу огорожу.
"Поліцейські відбили спробу першого масового прориву кордону та агресивного силового вторгнення на територію Європейського Союзу. Ми продовжуємо захищати кордон, підтримуючи прикордонників. Сьогодні натовп відбили поліцейські з Білостока, Познані, Бидгоща, Гданська та Лодзі", — зазначили в МВС.
Президент Польщі відклав свій візит до Словаччини через ситуацію на кордоні. Там скликане екстрене засідання Бюро нацбезпеки. Імовірне скликання польського РНБО.
"Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчим часом", — зазначає канцелярія.
Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, мігранти спробували прорватися з Білорусі до Польщі. Нелегальні мігранти на кордоні між Білоруссю та Польщею кидали в польських прикордонників різноманітні предмети.
Також польська тероборона переведена в шестигодинну боєздатність через ситуацію на кордоні.