Вогнища та намети: біженці на кордоні Польщі облаштували повноцінний табір (відео)

У деяких місцях мігранти прорвали колючий дріт, тепер там чергують прикордонники, військові та поліцейські. У МВС відрапортували про відбиття першого масштабного нападу.

Декілька тисяч біженців, які намагаються прорватися через Білорусь до Польщі, влаштували на кордоні повноцінний табір для ночівлі. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у Twitter.

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На відео, яке було знято на вертольоті, видно, що сотні метрів польсько-білоруського кордону зайняли біженці. Вони поставили намети, запалили багаття. Судячи з усього, вони залишаються там на ніч. При цьому в деяких місцях біженцям все ж таки вдалося прорвати огорожу, тепер там стоять посилені патрулі поліцейських.

Фото: БелТА

Повідомляється, що біля польського кордону є 3-4 тисячі біженців. Вони скандували "Німеччина, Німеччина", а також рубали дерева, щоб знести колючу огорожу.

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"Поліцейські відбили спробу першого масового прориву кордону та агресивного силового вторгнення на територію Європейського Союзу. Ми продовжуємо захищати кордон, підтримуючи прикордонників. Сьогодні натовп відбили поліцейські з Білостока, Познані, Бидгоща, Гданська та Лодзі", — зазначили в МВС.

Президент Польщі відклав свій візит до Словаччини через ситуацію на кордоні. Там скликане екстрене засідання Бюро нацбезпеки. Імовірне скликання польського РНБО.

"Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчим часом", — зазначає канцелярія.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, мігранти спробували прорватися з Білорусі до Польщі. Нелегальні мігранти на кордоні між Білоруссю та Польщею кидали в польських прикордонників різноманітні предмети.

Також польська тероборона переведена в шестигодинну боєздатність через ситуацію на кордоні.