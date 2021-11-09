Мігранти припинили прорив до Польщі з Білорусі. До кордону підігнали військову техніку

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю понад 10 тисяч військових різних родів військ.

Мігранти, які прямують до Польщі з Білорусі, розбили табір на кордоні двох країн. За даними державного прикордонного комітету Білорусі, до 9 листопада до кордону підійшли близько двох тисяч біженців, більшість з них – курди.

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Нині мігранти агресії не виявляють і намагаються прорвати кордон. Білоруські прикордонники зазначили, що біля табору біженців вишикувався ланцюг польських силовиків, до ділянки стягнули військову техніку.

Міністерство національної оборони Польщі писало про велику групу білоруських силовиків, які наближалися до табору мігрантів у Кузьниці.

Білоруський опозиційний журналіст Тадеуш Гічан стверджував, що солдати стріляли над головами мігрантів. На прикордонних переходах їх повертають до Гродно машинами. Гічан опублікував відео, на якому видно біженців та постріли з вогнепальної зброї.

Представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що вводити військовий стан на кордоні з Білоруссю поки не планують. Польська сторона відповідає на дії Білорусі постійним збільшенням сил. Нині на проблемній ділянці працюють понад 10 тисяч офіцерів прикордонної служби, поліції, військових та сил територіальної оборони.

"Ми очікуємо на подальші дії. Поодинокі спроби проникнути на територію Польщі були вночі. Інформації про численні колони мігрантів, що прямують до польського кордону, немає. Спроб масового проникнення до Польщі не зафіксовано", – пояснив Мюллер.

У зв'язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні з ранку 9 листопада припинено рух транспорту на прикордонному переході до Кузьниці.

Польські прикордонники минулої доби зафіксували 309 спроб незаконного перетину кордону, затримано 17 осіб (переважно громадяни Іраку). За пособництво заарештували 6 осіб – двох українців, узбека, сирійця, шведа та німця.

У білоруському прикордонному комітеті повідомили про важкий фізичний та моральний стан мігрантів.

"Не вистачає води та їжі. На території табору немає мінімальних умов для щоденних гігієнічних процедур. Ситуація ускладнюється наявністю серед біженців значної кількості вагітних жінок та немовлят, які змушені ночувати на землі за температур близьких до нуля", – описали те, що відбувається, силовики.

Крім цього, в МЗС Білорусі застерегли владу Польщі від провокацій.

"Варшава ігнорує об'єктивну реальність і використовує "страусині" підходи до вирішення серйозних проблем", — вважають білоруські дипломати.

Польща звинувачує Мінськ у провокуванні кризи з мігрантами у відповідь на санкції Євросоюзу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на кордоні загрожує безпеці ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн учора закликала розширити санкції проти режиму білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Фокус докладно описував, як 8 листопада колона мігрантів із кількох сотень людей намагалася прорватися до Польщі. Через загрозу прориву кордону Литва відправила свої збройні сили до регіону.

Уряд Литви схвалив запровадження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що представники прикордонної служби говорили, що вдало впоралися з першою хвилею мігрантів.