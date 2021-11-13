"Мне надо несколько дивизионов": Лукашенко попросил у Путина ракеты "Искандер"

Российская установка может поражать цели на расстоянии до 500 км, тогда как белорусские "Полонезы" — только до 300 км.

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит главу России Владимира Путина предоставить ракетные установки "Искандер". Об этом он рассказал в интервью изданию "Национальная оборона".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Александра Лукашенко, он планирует разместить "Искандеры" в западных и южных регионах Беларуси. Он напомнил, что российская установка может запускать ракеты на расстояние до 500 километров, тогда как белорусский "Полонез" — только до 300.

"Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. "Искандер". Ты часто про них говоришь. Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят", — поделился Александр Лукашенко.

Президент добавил, что ракеты "Полонез" опробовали во время военных учений "Запад-2021", обнаружили слабые и сильные стороны установок. Кроме того, он похвастался новой пусковой установкой для зенитной управляемой ракеты "Бук" и новыми бронетранспортерами. По словам Александра Лукашенко, белорусской армии необходимо научиться действовать в сложной лесисто-болотистой местности.

"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы к этому готовы". — заявил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко обвинил Польшу в применении танков против мигрантов на белорусской границе. Президент предположил, что поляки используют колонны тяжелой боевой техники для тренировки или шантажа, однако любая ошибка с их стороны втянет в конфликт Россию.

Тем временем, Польша привела войска в состояние повышенной готовности из-за мигрантов на границе с Беларусью. Польский президент Анджей Дуда утверждает, что Александр Лукашенко обманом заставил людей прорываться.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко помогает Владимиру Путину восстановить Российскую Империю. По его словам, мигрантов используют в качестве живого щита для дестабилизации обстановки в Европе.