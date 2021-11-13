Вже 11 жертв. На кордоні Польщі та Білорусі виявили мертвим громадянина Сирії

Це перший біженець, який загинув з моменту загострення ситуації у польсько-білоруському кордоні.

У Польщі поряд із білоруським кордоном виявили мертвого мігранта, який виявився громадянином Сирії. Про це 13 листопада повідомила прес-служба поліції Підляського воєводства у Twitter.

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Тіло 20-річної молодої людини "сирійської національності" знайшли поряд із населеним пунктом Вулька Тереховська. Правоохоронці не змогли встановити точної причини смерті на місці виявлення тіла. Це перший загиблий з того часу, як влада Польщі запровадила режим підвищеної боєздатності на кордоні з Білоруссю, а також 11 жертва серед мігрантів з літа 2021 року, коли в регіоні почалася міграційна криза.

2 листопада DW повідомило громадянина Іраку, якого знайшли мертвим на білорусько-польському кордоні. Як заявили білоруські прикордонники, чоловік помер ще 29 жовтня на території Польщі невдовзі після того, як перетнув кордон Білорусі. Вони також стверджують, що польські колеги змушували інших мігрантів перемістити тіло загиблого до Білорусі. Офіційний представник прикордонної служби Польщі спростував ці заяви у коментарі виданню Gazeta Wyborcza.

DW наголошує, що ситуація для мігрантів у прикордонній зоні між Білоруссю та Польщі стала катастрофічною на тлі похолодання. Багато хто заявляє, ніби білоруські прикордонники змушують їх перетинати кордон із Польщею, а польські — женуть їх назад, іноді навіть силою.

12 листопада президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова протистояти режиму Олександра Лукашенка. Польські війська, прикордонну службу, поліцейських та інші силові підрозділи привели до підвищеної бойової готовності, щоб не допустити нелегального проникнення мігрантів до країни. Він також повідомив про намір звести на кордоні огорожу.

Того ж дня стало відомо, що група мігрантів прорвалася до Польщі з боку Білорусі. Десятки людей пошкодили паркан із колючим дротом біля прикордонного пункту пропуску "Брузги".

Писали також, що польські прикордонники застосували зброю проти мігрантів. Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що деякі біженці виявили сліди фізичного насильства.