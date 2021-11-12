Десятки біженців прорвалися до Польщі з боку Білорусі (відео)

Група мігрантів перетнула кордон біля пункту пропуску "Брузги", пошкодивши огорожу з колючого дроту.

Група біженців прорвалася до Польщі через кордон із Білоруссю біля пункту пропуску "Брузги". Про це повідомляє телеграм-канал видання "Sputnik Білорусь".

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За даними журналістів, мігранти пошкодили огорожу з колючого дроту та залишили територію Білорусі, польські правоохоронці знімали те, що відбувається, на відео.

[ + – ] Відео, зняте біля пункту пропуску "Брузги"

"Мігранти (...) пересуваються вздовж польського оборонного загородження", — йдеться в публікації.

На кадрах з місця події можна побачити, що група, якій вдалося потрапити до Польщі, налічує кілька десятків людей.

За даними російського агентства ФАН, до Польщі проникли близько 150-200 біженців. Пресслужба польських прикордонників поки що не відреагувала на інцидент. У той же час Міноборони Польщі вже повідомило, що мігранти, які потрапили в країну, вже були затримані.

"Мігранти перетнули прикордонний перехід у Кузьниці (сумісний із "Брузги" пункт пропуску — ред.) на білоруській стороні. Вони були затримані польською армією, прикордонною службою та поліцією. Група пішла вздовж паркану", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, кілька днів тому біженці вже проривалися на територію Польщі — це сталося на околицях Кринків та Біловежі. Через деякий час польські служби повідомили про затримання мігрантів.

Учора президент Польщі Анджей Дуда оголосив про приведення прикордонної служби, армії, поліції та інших сил у стан підвищеної бойової готовності на фоні інциденту на польсько-білоруському кордоні.