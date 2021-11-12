Десятки беженцев прорвались в Польшу со стороны Беларуси (видео)
Группа мигрантов пересекла границу возле пункта пропуска "Брузги", повредив ограждение из колючей проволоки.
Группа беженцев прорвались в Польшу через границу с Беларусью возле пункта пропуска "Брузги". Об этом сообщает телеграм-канал издания "Sputnik Беларусь".
По данным журналистов, мигранты повредили ограждение из колючей проволоки и покинули территорию Беларуси, польские правоохранители снимали происходящее на видео.
"Мигранты (…) передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения", — говорится в публикации.
На кадрах с места происшествия можно увидеть, что группа, которой удалось попасть в Польшу, насчитывает несколько десятков человек.
По данным российского агентства ФАН, в Польшу проникли около 150-200 беженцев. Пресс-служба польских пограничников пока не отреагировала на инцидент. В то же время Минобороны Польши уже сообщило, что попавшие в страну мигранты уже были задержаны.
"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице (сопредельный с "Брузги" пункт пропуска — ред.) на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", — заявила в ведомстве.
Напомним, несколько дней назад беженцы уже прорывались на территорию Польши — это произошло в окрестностях Крынков и Беловежи. Спустя некоторое время польские службы сообщили о задержании мигрантов.
Вчера президент Польши Анджей Дуда объявил о приведении пограничной службы, армии, полиции и других сил в состояние повышенной боевой готовности на фоне инцидента на польско-белорусской границе.