Десятки беженцев прорвались в Польшу со стороны Беларуси (видео)

Группа мигрантов пересекла границу возле пункта пропуска "Брузги", повредив ограждение из колючей проволоки.

Группа беженцев прорвались в Польшу через границу с Беларусью возле пункта пропуска "Брузги". Об этом сообщает телеграм-канал издания "Sputnik Беларусь".

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По данным журналистов, мигранты повредили ограждение из колючей проволоки и покинули территорию Беларуси, польские правоохранители снимали происходящее на видео.

[ + – ] Видео, снятое возле пункта пропуска "Брузги"

"Мигранты (…) передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения", — говорится в публикации.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что группа, которой удалось попасть в Польшу, насчитывает несколько десятков человек.

По данным российского агентства ФАН, в Польшу проникли около 150-200 беженцев. Пресс-служба польских пограничников пока не отреагировала на инцидент. В то же время Минобороны Польши уже сообщило, что попавшие в страну мигранты уже были задержаны.

"Мигранты пересекли пограничный переход в Кузнице (сопредельный с "Брузги" пункт пропуска — ред.) на белорусской стороне. Они были задержаны польской армией, пограничной службой и полицией. Группа пошла вдоль забора", — заявила в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад беженцы уже прорывались на территорию Польши — это произошло в окрестностях Крынков и Беловежи. Спустя некоторое время польские службы сообщили о задержании мигрантов.

Вчера президент Польши Анджей Дуда объявил о приведении пограничной службы, армии, полиции и других сил в состояние повышенной боевой готовности на фоне инцидента на польско-белорусской границе.