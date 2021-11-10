Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши со стороны Беларуси

Несколько десятков человек сломали забор на границе двух стран. Сейчас их поисками занимаются польские правоохранители.

Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались с территории Беларуси в Польшу, повредив ограждение на границе. Об этом сообщает Polskie Radio Białystok.

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По данным журналистов, инциденты произошли в окрестностях Крынков и Беловежи. Нескольким десяткам человек удалось сломать забор на границе с Польшей и проникнуть на территорию европейского государства.

Часть из нарушителей удалось вернуть на территорию соседней страны, остальных сейчас ищут польские правоохранители.

Тем временем ситуация на стоянке для мигрантов под Кузницей спокойная. На территории Беларуси рядом с границей наблюдается не менее нескольких сотен человек.

"По данным польских служб, сегодня беженцы получали от белорусов еду. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", — говорится в публикации.

[ + – ] Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши

Напомним, 8 ноября многочисленная колонна из сотен нелегальных мигрантов пришла со стороны Беларуси к польской границе и неоднократно пыталась прорвать ограждения, чтобы попасть в соседнюю страну. Всего польские пограничники остановили 309 попыток нелегального пересечения границы. Возле лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, в район стянули военную технику.

Представители польских властей называли инцидент "крупнейшей попыткой силового вторжения в Польшу".

Также Фокус писал, что соседняя с Беларусью Литва отправила свои вооруженные силы к границе и впервые в своей истории ввела режим чрезвычайного положения.