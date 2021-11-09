Впервые в своей истории: Литва ввела режим ЧП из-за мигрантов из Беларуси (видео)

Соответствующее решение, которое завтра вступает в силу, принял парламент страны. Предполагается, что режим ЧП будет действовать на протяжении месяца.

Литва впервые в истории страны вводит чрезвычайное положение на приграничной территории. Местный парламент поддержал инициативу правительства о ЧП на литовско-белорусской границе из-за усиления "шантажа мигрантами" со стороны белорусских властей. Об этом сообщает LRT.

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Режим ЧП начнет действовать с 10 ноября и продлится в течение месяца.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал решение парламента, призвав депутатов проголосовать "за". По его словам, такая вынужденная мера незначительно затронет права и свободы граждан Литвы, которые живут поблизости с границей. Ранее в Литве в связи с миграционным кризисом на границе действовал режим экстремальной ситуации госмасштаба.

Ситуация на границе Польши

В свою очередь, пресс-служба правительства Польши рассказала, что в ночь на 9 ноября наблюдались лишь единичные попытки со стороны мигрантов прорваться через польскую границу и что массового штурма не было. Об этом сообщает Polskie Radio.

Отмечается, что ночью на границе увеличилось количество мигрантов, которые присоединились к крупному лагерю. Пока власти страны не планируют вводить военное положение.

Вместе с тем, планируется восстановление забора, который был разрушен мигрантами, а в дальнейшем — возведение нового забора, который будет выше прежнего.

Ранее Фокус сообщал, что правительство Литвы одобрило предложение МИД о чрезвычайном положении по всей линии границы с Беларусью, где сейчас собрались около 2 тыс. беженцев из ближневосточных и африканских стран.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался в том духе, что миграционный кризис на границе с Беларусью целенаправленно организован властями страны, и что Александр Лукашенко выполняет "сценарий Путина по восстановлению Российской империи".