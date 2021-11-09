Вперше у своїй історії: Литва ввела режим надзвичайного стану через мігрантів із Білорусі (відео)

Відповідне рішення, яке завтра набирає чинності, ухвалив парламент країни. Передбачається, що режим надзвичайного стану діятиме протягом місяця.

Литва вперше в історії країни запроваджує надзвичайний стан на прикордонній території. Місцевий парламент підтримав ініціативу уряду про надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні через посилення "шантажу мігрантами" з боку білоруської влади. Про це повідомляє LRT.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Режим надзвичайного стану почне діяти з 10 листопада та триватиме протягом місяця.

Президент Литви Ґітанас Науседа підтримав рішення парламенту, закликавши депутатів проголосувати "за". За його словами, такий вимушений захід незначно торкнеться прав і свобод громадян Литви, які мешкають поблизу кордону. Раніше у Литві через міграційну кризу на кордоні діяв режим екстремальної ситуації держмасштабу.

Ситуація на кордоні Польщі

Зі свого боку, пресслужба уряду Польщі розповіла, що в ніч проти 9 листопада спостерігалися лише поодинокі спроби з боку мігрантів прорватися через польський кордон і що масового штурму не було. Про це повідомляє Polskie Radio.

Наголошується, що вночі на кордоні збільшилася кількість мігрантів, які приєдналися до великого табору. Поки влада країни не планує вводити військовий стан.

Разом з тим, планується відновлення паркану, який був зруйнований мігрантами, а надалі — зведення нового паркану, який буде вищим за попередній.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд Литви схвалив пропозицію МЗС про надзвичайний стан по всій лінії кордону з Білоруссю, де зараз зібралося близько 2 тис. біженців із близькосхідних та африканських країн.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився у тому дусі, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю цілеспрямовано організована владою країни, і що Олександр Лукашенко виконує "сценарій Путіна щодо відновлення Російської імперії".