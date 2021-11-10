Дві великі групи мігрантів прорвалися на територію Польщі з боку Білорусі

Декілька десятків людей зламали паркан на кордоні двох країн. Нині їхніми пошуками займаються польські правоохоронці.

Дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися з території Білорусі до Польщі, пошкодивши огорожу на кордоні. Про це повідомляє Polskie Radio Białystok.

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За даними журналістів, інциденти сталися на околицях Кринок і Біловежі. Декільком десяткам людей вдалося зламати паркан на кордоні з Польщею та проникнути на територію європейської держави.

Частину порушників вдалося повернути на територію сусідньої країни, решту зараз шукають польські правоохоронці.

Тим часом ситуація на стоянці для мігрантів під Кузницею спокійна. На території Білорусі поруч із кордоном спостерігається щонайменше кілька сотень людей.

"За даними польських служб, сьогодні біженці отримували від білорусів їжу. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", — йдеться в публікації.

[ + – ] Табір мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі

Нагадаємо, 8 листопада численна колона з сотень нелегальних мігрантів прийшла з боку Білорусі до польського кордону та неодноразово намагалася прорвати огорожі, щоб потрапити до сусідньої країни. Загалом польські прикордонники зупинили 309 спроб нелегального перетину кордону. Біля табору біженців вишикувався ланцюг польських силовиків, у район стягнули військову техніку.

Представники польської влади називали інцидент "найбільшою спробою силового вторгнення до Польщі".

Також Фокус писав, що сусідня з Білоруссю Литва відправила свої збройні сили до кордону та вперше у своїй історії запровадила режим надзвичайного стану.