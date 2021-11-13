Уже 11 жертва. На границе Польши и Беларуси обнаружили мертвым гражданина Сирии

Это первый беженец, погибший с момента обострения ситуации в польско-белорусской границе.

В Польше рядом с белорусской границей обнаружили мертвого мигранта, который оказался гражданином Сирии. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба полиции Подлясского воеводства в Twitter.

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Тело 20-летнего молодого человека "сирийской национальности" обнаружили рядом с населенным пунктом Вулька Тереховская. Правоохранители не смогли установить точную причину смерти на месте обнаружения тела. Это первый погибший с тех пор, как власти Польши ввели режим повышенной боеготовности на границе с Беларусью, а также 11 жертва среди мигрантов с лета 2021 года, когда в регионе начался миграционный кризис.

2 ноября DW сообщило о гражданине Ирака, которого нашли мертвым на белорусско-польской границе. Как заявили белорусские пограничники, мужчина умер еще 29 октября на территории Польши вскоре после того, как пересек границу Беларуси. Они также утверждают, что польские коллеги заставляли других мигрантов переместить тело погибшего в Беларусь. Официальный представитель пограничной службы Польши опроверг эти заявления в комментарии изданию Gazeta Wyborcza.

DW подчеркивает, что ситуация для мигрантов в пограничной зоне между Беларусью и Польше стала катастрофической на фоне похолодания. Многие заявляют, будто белорусские пограничники заставляют их пересекать границу с Польшей, а польские — гонят их обратно, иногда даже силой.

12 ноября президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова противостоять режиму Александра Лукашенко. Польские войска, пограничную службу, полицейских и другие силовые подразделения привели в повышенную боевую готовность, чтобы не допустить нелегальное проникновение мигрантов в страну. Он также сообщил о намерении возвести на границе ограждение.

В тот же день стало известно, что группа мигрантов прорвалась в Польшу со стороны Беларуси. Десятки человек повредили забор с колючей проволокой возле пограничного пункта пропуска "Брузги".

Писали также, что польские пограничники применили оружие против мигрантов. Госпогранкомитет Беларуси заявил, что у некоторых беженцев обнаружили следы физического насилия.