Ситуация на белорусско-польской границе: польские силовики применяют оружие, — Белта (фото, видео)

Тем не менее, мигранты не собираются возвращаться — они готовы добиваться своего, даже ценой собственной жизни.

На белорусско-польской границе отмечается эскалация напряженности. Польские пограничники применяют против беженцев боевое оружие и совершают предупредительные выстрелы. Об этом пишет белорусское агентство "Белта".

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"Более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", — сообщили изданию в Госпогранкомитете Беларуси.

В то же время в комитете сообщают, что у некоторых беженцев в лагере, в основном курдов, были обнаружены следы применения физического насилия. По словам беженцев, их задержали на территории Польши и силой вытеснили за колючее ограждение пограничной зоны.

"Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", — говорится в комментарии Госпогранкомитета.

В свою очередь, мигранты не собираются отступать, но готовы и дальше переносить лишения. Они обвиняют польскую сторону в применении насилия в отношении тех, кто пытается прорваться через границу. Один из мигрантов из Ирака заверил журналистов, что они ни при каких условиях не вернутся обратно.

"Или мы умрем, или они откроют границу…У них два варианта. Первый — открыть границу, и мы уйдем. Второй — мы остаемся здесь, неважно, если у нас закончится еда, вода, будет холодно. Мы умрем, но никуда не уйдем", — сказал он.

Фокус ранее сообщил, что две большие группы нелегальных мигрантов прорвались с территории Беларуси в Польшу, повредив ограждение на границе. Инциденты произошли в окрестностях Крынков и Беловежи.

В связи с напряженной ситуацией на белорусско-польской границе, Украина усилит участок государственной границы с Беларусью при помощи беспилотников и специальной техники. По словам представителя МВД, белорусские власти должны осознавать, что украинские границы "подготовлены к подобным провокациям".