Украина усиливает границу с Беларусью спецтехникой и беспилотниками, — МВД

Страна готовится к возможным провокациям в связи с наплывом нелегальных мигрантов из соседней республики к границе Польши.

Украина усилит участок государственной границы с Беларусью при помощи беспилотников и специальной техники на фоне наплыва нелегальных мигрантов из соседней республики к Польше. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил "РБК-Украина".

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Чиновник заверил, что ситуация на границе с Беларусью "полностью контролируется". Енин также отметил, что к этому моменту уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться к Украине. По словам представителя МВД, белорусские власти должны осознавать, что украинские границы "подготовлены к подобным провокациям".

Енин заявил, что на данный момент проводится инженерное обустройство границы с Беларусью, а контроль за ней будет усилен при помощи спецсредств.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", — подытожил первый замминистра.

Напомним, на этой неделе колонна из сотен нелегальных мигрантов пришла со стороны Беларуси к польской границе, чтобы прорваться на территорию ЕС. Польша тем временем уже стянула в приграничный район военную технику.

В свою очередь Литва отправила свои вооруженные силы к границе с Беларусью и впервые в своей истории ввела режим чрезвычайного положения.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что есть риск того, что мигранты, которые хотят прорваться в ЕС из Беларуси, предпримут попытаются перейти украинскую границу.