Україна посилює кордон із Білоруссю спецтехнікою та безпілотниками, — МВС

Країна готується до можливих провокацій через наплив нелегальних мігрантів із сусідньої республіки до кордону Польщі.

Україна посилить ділянку державного кордону з Білоруссю за допомогою безпілотників і спеціальної техніки на тлі напливу нелегальних мігрантів із сусідньої республіки до Польщі. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив "РБК-Україна".

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Чиновник запевнив, що ситуація на кордоні з Білоруссю "повністю контролюється". Єнін також зазначив, що до цього моменту вже прораховано можливі напрямки, якими мігранти можуть дістатися України. За словами представника МВС, білоруська влада має усвідомлювати, що українські кордони "підготовлені до подібних провокацій".

Єнін заявив, що зараз проводять інженерне облаштування кордону з Білоруссю, а контроль за ним буде посилено за допомогою спецзасобів.

"Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками", — підсумував перший заступник міністра.

Нагадаємо, цього тижня колона з сотень нелегальних мігрантів прийшла з боку Білорусі до польського кордону, щоб прорватися на територію ЄС. Польща тим часом уже стягнула до прикордонного району військову техніку.

У свою чергу Литва відправила свої збройні сили до кордону з Білоруссю та вперше у своїй історії запровадила режим надзвичайного стану.

Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що є ризик того, що мігранти, які хочуть прорватися в ЄС із Білорусі, спробують перейти український кордон.