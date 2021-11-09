Потоки мігрантів із Білорусі можуть ринути в Україну, — посол

За словами посла, через напружену ситуацію на кордоні з Польщею мігранти можуть бути неконтрольованими. У бік України вони можуть повернути, оскільки перебувають у лісі без їжі та охорони.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляє, що є ризик того, що мігранти, які намагаються потрапити з Білорусі до Польщі, спробують перейти український кордон. Про це повідомляє УНН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кризове становище з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі викликає серйозні побоювання у дипломата. На його думку, у цьому є прямий ризик для України, якщо Польща все ж таки не дозволить, щоб мігранти з Сирії та Ірану перетинали польський кордон.

Він зазначає, що натовп біженців уже кілька разів намагався прорвати кордон і зараз через нервову напругу ці люди можуть бути неконтрольованими. Їх ніхто не охороняє, вони у лісі та без їжі, і тому можуть повернути у бік українського кордону.

Дещиця додає, що Білорусь намагається виштовхнути нелегальних мігрантів за межі своєї території і що ця ситуація триває вже протягом року. Минулого місяця подібних спроб перетнути кордон налічувалося близько 10 тис.

Представники Прикордонної служби напередодні розповіли, що зараз проблема нелегальної міграції на білорусько-українському кордоні не є настільки гострою, порівняно з тією ж Польщею та Литвою.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко звинувачує Польщу у використанні танків проти нелегальних мігрантів. У недавньому інтерв'ю він назвав дії польської сторони на кордоні "якимось тренуванням чи шантажем" проти людей.