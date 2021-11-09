Потоки мигрантов из Беларуси могут хлынуть в Украину, — посол

По словам посла, из-за напряженной ситуации на границе с Польшей мигранты могут быть неконтролируемыми. В сторону Украины они могут повернуть, поскольку находятся в лесу без еды и охраны.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что есть риск того, что мигранты, которые пытаются попасть из Беларуси в Польшу, предпримут попытку перейти украинскую границу. Об этом сообщает УНН.

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Кризисное положение с мигрантами на границе Польши и Беларуси вызывает серьезные опасения у дипломата. По его мнению, в этом есть прямой риск для Украины, если Польша все же не позволит, чтобы мигранты из Сирии и Ирана пересекали польскую границу.

Он отмечает, что толпа беженцев уже несколько раз пыталась прорвать границу и сейчас из-за нервного напряжения, эти люди могут быть неконтролируемыми. Их никто не охраняет, они в лесу и без еды, и поэтому могут повернуть в сторону украинской границы.

Дещица добавляет, что Беларусь пытается вытолкнуть нелегальных мигрантов за пределы своей территории, и что эта ситуация длится уже в течение года. В прошлом месяце подобных попыток пересечь границу насчитывалось около 10 тыс.

Представители Пограничной службы накануне рассказали, что сейчас проблема нелегальной миграции на белорусско-украинской границе не настолько острая, по сравнению с той же Польшей и Литвой.

Ранее Фокус сообщал о том, что Лукашенко обвиняет Польшу в использовании танков против нелегальных мигрантов. В недавнем интервью он назвал действия польской стороны на границе "какой-то тренировкой или шантажом" против людей.