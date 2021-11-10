Ситуація на білорусько-польському кордоні: польські силовики застосовують зброю, — Белта (фото, відео)

Мігранти не збираються повертатися — вони готові добиватися свого навіть ціною власного життя.

На білорусько-польському кордоні відбувається ескалація напруженості. Польські прикордонники застосовують проти біженців бойову зброю та здійснюють попереджувальні постріли. Про це пише білоруська агенція "Белта".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Понад 2 тис. біженців, зокрема жінки і діти, вже третю добу живуть і сплять на землі за низьких температур, гостро потребують їжі, води та ліків. Усі вони не розглядають Білорусь як країну перебування і відкрито заявляють про намір йти в країни ЄС, щоб звернутися по захист", — повідомили виданню в Держприкордонкомітеті Білорусі.

Водночас у комітеті повідомляють, що у деяких біженців у таборі, переважно курдів, було виявлено сліди застосування фізичного насильства. За словами біженців, їх затримали на території Польщі та силою витіснили за колючу огорожу прикордонної зони.

"Крім застосування фізичного насильства та використання газу під час спроб біженців перейти на суміжний бік, польські військовослужбовці застосовують бойову зброю та стріляють поверх голів", — йдеться у коментарі Держприкордонкомітету.

Зі свого боку, мігранти не збираються відступати, але готові й надалі переносити поневіряння. Вони звинувачують польську сторону у застосуванні насильства щодо тих, хто намагається прорватися через кордон. Один із мігрантів з Іраку запевнив журналістів, що вони за жодних умов не повернуться назад.

"Або ми помремо, або вони відкриють кордон... У них два варіанти. Перший — відкрити кордон, і ми підемо. Другий — ми залишаємося тут, неважливо, якщо у нас закінчиться їжа, вода, буде холодно. Ми помремо, але нікуди не підемо", — сказав він.

Фокус раніше повідомив, що дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися з території Білорусі до Польщі, пошкодивши огорожу на кордоні. Інциденти сталися на околицях Кринки та Біловежі.

Через напружену ситуацію на білорусько-польському кордоні Україна посилить ділянку державного кордону з Білоруссю за допомогою безпілотників та спеціальної техніки. За словами представника МВС, білоруська влада має усвідомлювати, що українські кордони "підготовлені до подібних провокацій".