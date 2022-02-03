Беспилотники, консульства и саммит с РФ. Что рассказали Зеленский и Эрдоган после встречи

Турецкий президент, в частности, сказал, что "заявления о сценариях оккупации истощают Украину и украинский народ" и Стамбул готов выступить площадкой для переговоров между Киевом и Москвой.

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Киеве в четверг, 3 февраля, провели совместный брифинг, в ходе которого рассказали о результатах встречи. Мероприятие транслировал Офис президента в Facebook.

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Зеленский, комментируя встречу с турецким коллегой, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Крымской платформы и крымских татар. Также украинский президент выразил благодарность за предложение турецкой стороны стать посредником в переговорах с РФ. При этом Зеленский отметил, что "не имеет значения, где именно будет поставлена точка в войне".

Также глава украинского государства по итогам встречи сообщил, что Турция расширит производство беспилотников в Украине. Президент добавил, что за 2021 год, несмотря на пандемию коронавируса, Турцию посетили около 2 миллионов украинских туристов.

В ходе переговоров стороны согласовали открытие Генерального консульства Турции в Харькове и Львове и повышение статуса консульства Украины в Анталье до Генерального.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за встречу и открытый разговор, добавив что визит президента Турции "ярко демонстрирует, кто является другом Украины и кто готов ей помогать".

В свою очередь Эрдоган отметил, что в этом году Турция и Украина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, поэтому его сегодняшний визит в Киев имеет историческое значение.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины включительно с полуостровом Крым", — сказал Эрдоган.

Касательно угрозы вторжения России в Украину Эрдоган заявил следующее: "Мой визит пришелся на чувствительный период... К сожалению, некоторые безответственно опубликованные заявления о сценариях оккупации истощают Украину и украинский народ. Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских чиновников, в первую очередь господина президента, у которых есть здравый смысл и которые ставят диалог на первое место".

Помимо этого глава государства заверил, что Турция готова сделать "все необходимое, чтобы закончился кризис двух соседних дружественных нам стран".

"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров стран (РФ и Украины — ред.) или переговоры на техническом уровне (…) Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован дипломатическими методами на основании Минских соглашений, территориальной целостности и международного права", — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер заявил, что соглашение о зоне свободной торговли, подписанное сегодня, позволит странам быстро достичь цели в 10 млрд долларов торгового баланса.

"Спасибо моему другу (Зеленскому) за любезное гостеприимство", — добавил Эрдоган.

Перед брифингом состоялась церемония подписания украинскими и турецкими высокопоставленными чиновниками двухсторонних документов. Среди них:

соглашение о зоне свободной торговли;

соглашение о сотрудничество в сфере молодежной политики;

меморандум о взаимопонимании касательно технического сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и администрацией доходов министерства казначейства и финансов Турецкой Республики;

меморандум о взаимопонимании между ГП "Украинский научно-исследовательский учебный центр проблем стандартизации, сертификации качества" и Турецким институтом стандартов;

протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов от 4 декабря 2009 года;

рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничество в сфере высоких технологий в авиационной и космической отраслях;

меморандум о взаимопонимании касательно создания общего таможенного совета между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции;

план действий между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции касательно взаимного признания программ, авторизированных экономических операторов.

О том, что представляет собой соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной, читайте в нашем материале.

Также Фокус писал о том, как Эрдоган приветствовал лозунгом "Слава Украине" почетный караул, который встречал его возле Мариинского дворца.