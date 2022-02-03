Эрдоган приветствовал почетный караул возле Мариинского дворца словами "Слава Украине" (видео)

Президент Турции прибыл на церемонию встречи с украинским коллегой на пять минут раньше, чем планировалось. Главы государств поздоровались с делегациями двух стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал возгласом "Слава Украине" почетный караул, который встречал его возле Мариинского дворца. Видео транслировал Офис президента в Facebook.

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Украинские военные ответили ему: "Героям Слава!"

Президент Турции прибыл на церемонию встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на пять минут раньше запланированного времени, пишет "Укринформ".

Главы государств осмотрели строй почетного караула и поздоровались с делегациями.

Традиционной встречи президентов на крыльце перед дворцом не было. Сразу по прибытию Эрдоган с супругой Эмине вышли из автомобиля и зашли в Мариинский дворец.

Ожидается, что Зеленский и Эрдоган выйдут на пресс-конференцию к журналистам в 15:25.

Отметим, что Эрдоган произносил приветствие "Слава Украине!" почетному караулу во время визита в Киев 3 февраля 2020 года.

Ранее Фокус писал о кортеже Эрдогана, который заметили в центре Киеве на улице Грушевского. Он состоял из трех машин Mersedes Maybach и микроавтобусов Volksvagen.

Фокус также сообщал, что 3 февраля этого года Украина и Турция планируют подписать соглашения о зоне свободной торговли.