Три Mersedes Maybach и микроавтобусы Volkswagen: кортеж Эрдогана проехался по Киеву (фото, видео)

Журналисты насчитали в кортеже турецкого лидера 30 машин и 2 дубля президентского авто. У президента Украины кортеж скромнее – 4 машины, из них — 2 минивэна.

Кортеж президента Турции Реджета Тайипа Эрдогана в Киеве заметили на улице Грушевского в центре Киева. Видео передвижения автомобилей опубликовало издание "Вести".

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По сведениям журналистов, кортеж Эрдогана состоит из 30 машин и 2 дублей президентского автомобиля. На кадрах видно, как кортеж сопровождают полицейские машины.

Три Mersedes Maybach, два из которых — с флагами Турции, в сопровождении микроавтобусов Volkswagen заехали на площадь перед Верховной Радой.

Кортеж президента Украины выглядел скромнее, отметили "Вести". В нем было 4 машины, из них — 2 минивэна. Сзади их сопровождала одна машина полиции.

В центре Киева по улице Грушевского перекрывали движение во время проезда кортежа турецкого лидера. Вокруг Мариинского дворца, где Эрдоган встречается с Зеленским, усилили охрану.

Эрдоган в своем Twitter отметил, что приехал в Киев по приглашению Зеленского, чтобы участвовать в 10-м заседании Стратегического совета высокого уровня.

Турция внимательно следит за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе".

"Турция, как страна Черноморского региона, призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира. Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности", – написал он.

Что ждать от встречи Эрдогана и Зеленского?

Отметим, что 3 февраля планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, условия документа обговаривали с 2010 года.

Напомним, что Эрдоган 20 января предлагал устроить встречу Зеленского и президента Росии Владимира Путина "с глазу на глаз".

В Офисе президента Украины в комментарии Фокусу назвали такую идею "важным шагом", но добавили, что у России слабая переговорная позиция.